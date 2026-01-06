https://1prime.ru/20260106/sukhum-866240720.html

В Абхазии планируют наращивать пропускную способность нового аэропорта

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В Абхазии будут наращивать пропускную способность нового аэропорта и постепенно улучшать сервис, сообщил РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа. "Проект развития аэропорта носит поэтапный характер. Логично предположить, в 2026 году возможна реализация отдельных элементов инфраструктурного развития, прежде всего связанных с увеличением пропускной способности и улучшением сервиса", - заявил РИА Новости министр, отвечая на вопрос о планах развития аэропорта. В начале мая 2025 года после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией. Авиакомпания "ЮВТ аэро" 1 мая выполнила первый рейс по маршруту Москва ("Внуково") - Сухум. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году (во время грузино-абхазской войны) она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта.

