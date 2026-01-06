https://1prime.ru/20260106/tanker-866254488.html
Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД
2026-01-06T17:13+0300
происшествия
россия
москва
мид рф
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. "Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", - отметили в министерстве.Там уточнили, что в настоящее время российское судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права."Российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тысяч километров", - подчеркнули в МИД.Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в министерстве.
москва
