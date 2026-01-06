https://1prime.ru/20260106/tanker-866254488.html

Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД

Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД - 06.01.2026, ПРАЙМ

Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД

В Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T17:13+0300

2026-01-06T17:13+0300

2026-01-06T17:13+0300

происшествия

россия

москва

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. "Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", - отметили в министерстве.Там уточнили, что в настоящее время российское судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права."Российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тысяч километров", - подчеркнули в МИД.Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в министерстве.

https://1prime.ru/20260105/tanker-866220012.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, мид рф