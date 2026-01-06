Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД - 06.01.2026
Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД
Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД - 06.01.2026, ПРАЙМ
Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД
В Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T17:13+0300
2026-01-06T17:13+0300
происшествия
россия
москва
мид рф
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России. "Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", - отметили в министерстве.Там уточнили, что в настоящее время российское судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права."Российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тысяч километров", - подчеркнули в МИД.Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в министерстве.
москва
россия, москва, мид рф
Происшествия, РОССИЯ, МОСКВА, МИД РФ
17:13 06.01.2026
 
Москва отслеживает ситуацию с российским танкером "Маринера", заявил МИД

МИД РФ: Москва отслеживает ситуацию вокруг российского нефтяного танкера "Маринера"

Танкер
Танкер. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", сообщили РИА Новости в МИД России.
"Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", - отметили в министерстве.
Там уточнили, что в настоящее время российское судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права.
"Российскому плавсредству по непонятным для нас причинам уделяется повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Вот уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тысяч километров", - подчеркнули в МИД.
Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в министерстве.
ПроисшествияРОССИЯМОСКВАМИД РФ
 
 
