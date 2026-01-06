https://1prime.ru/20260106/terakty-866239214.html

В США раскрыли организаторов недавних терактов в России

В США раскрыли организаторов недавних терактов в России - 06.01.2026, ПРАЙМ

В США раскрыли организаторов недавних терактов в России

06.01.2026

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. К атакам дронов на резиденцию российского президента Владимира Путина и на кафе в Херсонской области причастны западные спецслужбы, контролирующие СБУ и ГУР, такое мнение в эфире YouTube-канала американский военный эксперт Андрей Мартьянов."Очевидно, что западные спецслужбы координируют и управляют людьми из СБУ и ГУР в Киеве. Так что они террористы в чистом виде. Они убили детей и женщин в Херсонской области. <…> Атаковали резиденцию Путина на Валдае. <…> Они не умеют воевать. Им нравится рекламировать себя в фильмах. Но на деле они просто мелкие террористы. Они делают вид, будто совершают что-то особенное, а на самом деле — трусы. Они прячутся за своим посредником, которым выступает Украина", — заявил он.Также эксперт отметил высокий уровень русофобии среди сотрудников западных разведок."Они не могут планировать, они могут только реагировать. Все у них сплошные импульсивные реакции. И большинство из тех людей там так ненавидит русских, что готовы пойти на все. Если бы не Россия, какая она есть, они бы с радостью загнали русских в концлагеря", — добавил Мартьянов.Киевский режим в ночь на 29 декабря осуществил атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, задействовав 91 дрон. Все цели были уничтожены силами ПВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва после этого инцидента пересмотрит свою позицию в переговорах с Украиной.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие провокации подрывают усилия американского президента Дональда Трампа, но не повлияют на взаимодействие между Россией и США. Он заверил, что российские военные знают, как и когда ответить на атаки со стороны Украины.При этом Трамп заявил, что очень разозлился, узнав о нападении ВСУ. В ночь на 1 января украинские силы нанесли удар дронами по кафе и гостинице в Хорлах в Херсонской области, где собрались около ста человек для празднования Нового года. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что боевики целенаправленно атаковали людей, используя три беспилотника, один из которых был начинен зажигательной смесью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.В четверг днем была проведена еще одна атака на регион. В результате удара беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний ребенок. Его мать, дедушка и бабушка получили серьезные ранения и были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

