Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ввоз некоторых детских сухих смесей Nestle запретили в Россию из-за токсина - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/toksin-866257202.html
Ввоз некоторых детских сухих смесей Nestle запретили в Россию из-за токсина
Ввоз некоторых детских сухих смесей Nestle запретили в Россию из-за токсина - 06.01.2026, ПРАЙМ
Ввоз некоторых детских сухих смесей Nestle запретили в Россию из-за токсина
Временный запрет на ввоз детских сухих смесей NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T20:18+0300
2026-01-06T20:18+0300
экономика
бизнес
здоровье
роспотребнадзор
nestle
https://cdnn.1prime.ru/img/76117/21/761172171_0:20:500:301_1920x0_80_0_0_a1593929aad4dd56910c5e21a4c9376e.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временный запрет на ввоз детских сухих смесей NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино введен в России в связи с возможным наличием токсина цереулида, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "По представленной информации ООО "Нестле Россия" Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции – сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухую смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025 год, в связи с возможным наличием токсина цереулида", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Они схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока. "Указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России. Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20251231/belorussija-866096248.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76117/21/761172171_36:0:464:321_1920x0_80_0_0_44f3e0f0dcae472154dceb2fff5abb73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, здоровье, роспотребнадзор, nestle
Экономика, Бизнес, Здоровье, Роспотребнадзор, Nestle
20:18 06.01.2026
 
Ввоз некоторых детских сухих смесей Nestle запретили в Россию из-за токсина

Ввоз некоторых детских сухих смесей Nestle запретили в РФ из-за обнаруженного токсина

© flickr.com / bunmunNestle
Nestle - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Nestle. Архивное фото
© flickr.com / bunmun
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временный запрет на ввоз детских сухих смесей NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино введен в России в связи с возможным наличием токсина цереулида, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"По представленной информации ООО "Нестле Россия" Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции – сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухую смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками NAN 1 OPTIPRO, NAN 2 OPTIPRO, NAN Supreme, NAN EXPERPRO, NAN безлактозный, PreNAN, NestogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025 год, в связи с возможным наличием токсина цереулида", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла). Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение до 6 часов после употребления продукта. Они схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока.
"Указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России. Обращаем внимание потребителей на необходимость учитывать при выборе продукции указанную информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.
Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Beiersdorf
31 декабря 2025, 01:21
 
ЭкономикаБизнесЗдоровьеРоспотребнадзорNestle
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала