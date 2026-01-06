Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/tramp-866254603.html
Трамп заявил, что рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин
Трамп заявил, что рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин - 06.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские фондовые рынки "достигли нового исторического максимума", связав это с проводимой им политикой пошлин и... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T17:33+0300
2026-01-06T17:33+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские фондовые рынки "достигли нового исторического максимума", связав это с проводимой им политикой пошлин и утверждая, что она усилила финансовую и национальную безопасность страны. "Рынки США только что достигли нового абсолютного максимума — все индексы. Спасибо, господин Пошлины. Благодаря пошлинам наша страна финансово и с точки зрения национальной безопасности сильна как никогда", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social. Трамп также призвал "поддержать продолжение этого курса", заявив, что Соединённые Штаты "продолжают беспрецедентный марш к величию". Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны. В апреле 2025 года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
https://1prime.ru/20260106/dizen-866253338.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
17:33 06.01.2026
 
Трамп заявил, что рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин

Трамп заявил, что фондовые рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские фондовые рынки "достигли нового исторического максимума", связав это с проводимой им политикой пошлин и утверждая, что она усилила финансовую и национальную безопасность страны.
"Рынки США только что достигли нового абсолютного максимума — все индексы. Спасибо, господин Пошлины. Благодаря пошлинам наша страна финансово и с точки зрения национальной безопасности сильна как никогда", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social.
Трамп также призвал "поддержать продолжение этого курса", заявив, что Соединённые Штаты "продолжают беспрецедентный марш к величию".
Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны.
В апреле 2025 года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе
16:01
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала