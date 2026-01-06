Трамп заявил, что рынки США обновили максимум благодаря политике пошлин

https://1prime.ru/20260106/tramp-866254603.html

ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские фондовые рынки "достигли нового исторического максимума", связав это с проводимой им политикой пошлин и утверждая, что она усилила финансовую и национальную безопасность страны. "Рынки США только что достигли нового абсолютного максимума — все индексы. Спасибо, господин Пошлины. Благодаря пошлинам наша страна финансово и с точки зрения национальной безопасности сильна как никогда", — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social. Трамп также призвал "поддержать продолжение этого курса", заявив, что Соединённые Штаты "продолжают беспрецедентный марш к величию". Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны. В апреле 2025 года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

