Трамп пообещал ускорить производство американского оружия

2026-01-06T19:31+0300

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить производство оружия в стране. "Ни у кого нет нашего оружия, нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро. Мы начнем производить гораздо быстрее", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США. Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.

сша

вашингтон

2026

