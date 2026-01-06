https://1prime.ru/20260106/tramp-866256568.html
Трамп пообещал ускорить производство американского оружия
ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал ускорить производство оружия в стране. "Ни у кого нет нашего оружия, нет качества нашего оружия. Проблема в том, что мы производим его недостаточно быстро. Мы начнем производить гораздо быстрее", - сказал Трамп, выступая перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США. Мероприятие проходило в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне.
