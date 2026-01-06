https://1prime.ru/20260106/tramp-866256691.html

Трамп оценил совокупные поступления от пошлин

ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает во вторник, что совокупные поступления в американский бюджет от введенных им торговых пошлин составили около 650 миллиардов долларов. "Мы разбогатели благодаря тарифам. Кстати, надеюсь, все это понимают. Они (американская пресса - ред.) не любят сообщать, что в нашу страну привлечено более 650 миллиардов долларов, которые скоро поступят в бюджет", - сообщил он, выступая перед республиканскими конгрессменами в Вашингтоне. Заявление Трампа прозвучало на фоне ожидаемого решения Верховного суда США о правомерности введенных главой государства импортных пошлин, на фоне которого политик активно подчеркивает их роль в экономическом росте страны. Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью. Верховному суду предстоит определить, имел ли Трамп право использовать этот закон как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки государств. Если верховный суд признает, что американский лидер принял решение в обход процедур, то администрации придется вернуть уплаченные импортерами пошлины.

