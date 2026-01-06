https://1prime.ru/20260106/tramp-866257337.html
Трамп заявил, что демократы найдут повод объявить ему импичмент
2026-01-06T19:52+0300
политика
финансы
банки
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в ноябре, демократы найдут повод, чтобы объявить ему импичмент. "Если мы не выиграем промежуточные выборы, то они (демократы - ред.) найдут причину, чтобы объявить мне импичмент. Мне объявят импичмент", - сказал Трамп в своей речи перед американскими конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре.
