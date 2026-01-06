https://1prime.ru/20260106/tramp-866257337.html

Трамп заявил, что демократы найдут повод объявить ему импичмент

Трамп заявил, что демократы найдут повод объявить ему импичмент - 06.01.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что демократы найдут повод объявить ему импичмент

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в ноябре, демократы найдут повод, чтобы объявить ему... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T19:52+0300

2026-01-06T19:52+0300

2026-01-06T19:52+0300

политика

финансы

банки

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если республиканцы проиграют на промежуточных выборах в ноябре, демократы найдут повод, чтобы объявить ему импичмент. "Если мы не выиграем промежуточные выборы, то они (демократы - ред.) найдут причину, чтобы объявить мне импичмент. Мне объявят импичмент", - сказал Трамп в своей речи перед американскими конгрессменами в Трамп-Кеннеди-центре.

https://1prime.ru/20260106/tramp-866256691.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, дональд трамп