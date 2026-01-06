https://1prime.ru/20260106/tramp-866258826.html

Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа

Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа - 06.01.2026, ПРАЙМ

Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа

Суммарная длительность речей президента США Дональда Трампа за 2025 год составила более 13,4 тысячи минут (более 223 часов), сообщает портал Breitbart со... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T21:33+0300

2026-01-06T21:33+0300

2026-01-06T22:51+0300

политика

мировая экономика

общество

вашингтон

сша

дональд трамп

джоан роулинг

гарри поттер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Суммарная длительность речей президента США Дональда Трампа за 2025 год составила более 13,4 тысячи минут (более 223 часов), сообщает портал Breitbart со ссылкой на данные управления стенографии Белого дома. "Более 2,57 миллиона слов, произнесенных Трампом, зафиксированных в 495 стенограммах (в среднем около 1,4 стенограммы в день), в общей сложности составили более 13,4 тысячи минут в прошлом году", - говорится в публикации. Портал указывает, что время, которое Трамп потратил на выступления с речами в 2025 году, эквивалентно прочтению книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" 33,5 раза, бестселлера Трампа "Искусство заключения сделок" 23,9 раза или "Войны и мира" Льва Толстого 4,4 раза. Также портал отмечает, что в число 495 стенограмм входит 231 запись с встреч, проходивших за пределами Вашингтона - в 18 странах, 22 штатах США и 83 городах. Белый дом в соцсети X прокомментировал новость, назвав Трампа "самым прозрачным президентом в истории".

https://1prime.ru/20260106/tramp-866256691.html

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , вашингтон, сша, дональд трамп, джоан роулинг, гарри поттер