https://1prime.ru/20260106/tramp-866258826.html
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа - 06.01.2026, ПРАЙМ
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа
Суммарная длительность речей президента США Дональда Трампа за 2025 год составила более 13,4 тысячи минут (более 223 часов), сообщает портал Breitbart со... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T21:33+0300
2026-01-06T21:33+0300
2026-01-06T22:51+0300
политика
мировая экономика
общество
вашингтон
сша
дональд трамп
джоан роулинг
гарри поттер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Суммарная длительность речей президента США Дональда Трампа за 2025 год составила более 13,4 тысячи минут (более 223 часов), сообщает портал Breitbart со ссылкой на данные управления стенографии Белого дома. "Более 2,57 миллиона слов, произнесенных Трампом, зафиксированных в 495 стенограммах (в среднем около 1,4 стенограммы в день), в общей сложности составили более 13,4 тысячи минут в прошлом году", - говорится в публикации. Портал указывает, что время, которое Трамп потратил на выступления с речами в 2025 году, эквивалентно прочтению книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" 33,5 раза, бестселлера Трампа "Искусство заключения сделок" 23,9 раза или "Войны и мира" Льва Толстого 4,4 раза. Также портал отмечает, что в число 495 стенограмм входит 231 запись с встреч, проходивших за пределами Вашингтона - в 18 странах, 22 штатах США и 83 городах. Белый дом в соцсети X прокомментировал новость, назвав Трампа "самым прозрачным президентом в истории".
https://1prime.ru/20260106/tramp-866256691.html
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , вашингтон, сша, дональд трамп, джоан роулинг, гарри поттер
Политика, Мировая экономика, Общество , ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Джоан Роулинг, Гарри Поттер
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа
Breitbart: суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа