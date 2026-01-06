Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа - 06.01.2026, ПРАЙМ
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа - 06.01.2026, ПРАЙМ
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа
Суммарная длительность речей президента США Дональда Трампа за 2025 год составила более 13,4 тысячи минут (более 223 часов), сообщает портал Breitbart со... | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Суммарная длительность речей президента США Дональда Трампа за 2025 год составила более 13,4 тысячи минут (более 223 часов), сообщает портал Breitbart со ссылкой на данные управления стенографии Белого дома. "Более 2,57 миллиона слов, произнесенных Трампом, зафиксированных в 495 стенограммах (в среднем около 1,4 стенограммы в день), в общей сложности составили более 13,4 тысячи минут в прошлом году", - говорится в публикации. Портал указывает, что время, которое Трамп потратил на выступления с речами в 2025 году, эквивалентно прочтению книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" 33,5 раза, бестселлера Трампа "Искусство заключения сделок" 23,9 раза или "Войны и мира" Льва Толстого 4,4 раза. Также портал отмечает, что в число 495 стенограмм входит 231 запись с встреч, проходивших за пределами Вашингтона - в 18 странах, 22 штатах США и 83 городах. Белый дом в соцсети X прокомментировал новость, назвав Трампа "самым прозрачным президентом в истории".
21:33 06.01.2026 (обновлено: 22:51 06.01.2026)
 
Суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа

Breitbart: суммарная длительность речей Трампа в 2025 году превысила 223 часа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Суммарная длительность речей президента США Дональда Трампа за 2025 год составила более 13,4 тысячи минут (более 223 часов), сообщает портал Breitbart со ссылкой на данные управления стенографии Белого дома.
"Более 2,57 миллиона слов, произнесенных Трампом, зафиксированных в 495 стенограммах (в среднем около 1,4 стенограммы в день), в общей сложности составили более 13,4 тысячи минут в прошлом году", - говорится в публикации.
Портал указывает, что время, которое Трамп потратил на выступления с речами в 2025 году, эквивалентно прочтению книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" 33,5 раза, бестселлера Трампа "Искусство заключения сделок" 23,9 раза или "Войны и мира" Льва Толстого 4,4 раза.
Также портал отмечает, что в число 495 стенограмм входит 231 запись с встреч, проходивших за пределами Вашингтона - в 18 странах, 22 штатах США и 83 городах.
Белый дом в соцсети X прокомментировал новость, назвав Трампа "самым прозрачным президентом в истории".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Трамп оценил совокупные поступления от пошлин
