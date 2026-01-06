https://1prime.ru/20260106/transkonteyner-866242226.html
Защита экс-менеджера "Трансконтейнера" попросила изменить меру пресечения
Защита экс-менеджера "Трансконтейнера" попросила изменить меру пресечения
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Защита бывшего топ-менеджера компании "Трансконтейнер" Александрса Исуринса просила изменить ему меру пресечения с ареста на залог в размере 7 миллионов рублей, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы продлил арест Исуринсу до 7 марта. "Приобщить к материалам дела ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога в размере 7 миллионов рублей, что полностью покрывает размер ущерба", - написано в материалах. В середине октября Дорогомиловский суд Москвы арестовал Исуринса по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), позже дело переквалифицировали на статью об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Исуринсу грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Вину он не признает. По данным следствия, Исуринс и неустановленные лица, в том числе из руководства "Трансконтейнера", действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали двойную оплату перевалки, сумма ущерба составила более 6,5 миллионов рублей.
