https://1prime.ru/20260106/turtsiya-866248692.html

Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон

Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон - 06.01.2026, ПРАЙМ

Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон

Инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в турецких курортных отелях в предстоящий летний сезон, заявил РИА Новости представитель турсектора, | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T12:41+0300

2026-01-06T12:41+0300

2026-01-06T12:41+0300

бизнес

туризм

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg

АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. Инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в турецких курортных отелях в предстоящий летний сезон, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей Мехмет Уста Бильгинер. Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11% и в 56,14% — за весь год. По словам Бильгинера, в данных TÜİK внимание привлекла динамика цен в сфере гостиниц и ресторанов: при общей годовой инфляции 30,89% рост цен в этой категории составил 34,11%. "Повышение операционных затрат, расходов на персонал и цен на сырье, особенно в туристических регионах, привело к росту цен на услуги гостиниц и ресторанов. Давление издержек может сохраниться и в 2026 году", — сказал он. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.

https://1prime.ru/20260102/turizm-866158182.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, турция