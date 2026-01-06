Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон

https://1prime.ru/20260106/turtsiya-866248692.html
2026-01-06T12:41+0300
2026-01-06T12:41+0300
2026-01-06T12:41+0300
бизнес
туризм
турция
АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. Инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в турецких курортных отелях в предстоящий летний сезон, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей Мехмет Уста Бильгинер. Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11% и в 56,14% — за весь год. По словам Бильгинера, в данных TÜİK внимание привлекла динамика цен в сфере гостиниц и ресторанов: при общей годовой инфляции 30,89% рост цен в этой категории составил 34,11%. "Повышение операционных затрат, расходов на персонал и цен на сырье, особенно в туристических регионах, привело к росту цен на услуги гостиниц и ресторанов. Давление издержек может сохраниться и в 2026 году", — сказал он. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.
АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. Инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в турецких курортных отелях в предстоящий летний сезон, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей Мехмет Уста Бильгинер.
Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11% и в 56,14% — за весь год.
По словам Бильгинера, в данных TÜİK внимание привлекла динамика цен в сфере гостиниц и ресторанов: при общей годовой инфляции 30,89% рост цен в этой категории составил 34,11%.
"Повышение операционных затрат, расходов на персонал и цен на сырье, особенно в туристических регионах, привело к росту цен на услуги гостиниц и ресторанов. Давление издержек может сохраниться и в 2026 году", — сказал он.
Вице-президент Турции
Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.
