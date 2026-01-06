Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон - 06.01.2026
Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон
Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон - 06.01.2026, ПРАЙМ
Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон
Инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в турецких курортных отелях в предстоящий летний сезон, заявил РИА Новости представитель турсектора, | 06.01.2026, ПРАЙМ
АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. Инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в турецких курортных отелях в предстоящий летний сезон, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей Мехмет Уста Бильгинер. Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11% и в 56,14% — за весь год. По словам Бильгинера, в данных TÜİK внимание привлекла динамика цен в сфере гостиниц и ресторанов: при общей годовой инфляции 30,89% рост цен в этой категории составил 34,11%. "Повышение операционных затрат, расходов на персонал и цен на сырье, особенно в туристических регионах, привело к росту цен на услуги гостиниц и ресторанов. Давление издержек может сохраниться и в 2026 году", — сказал он. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.
турция
12:41 06.01.2026
 
Инфляция в Турции может сохранить высокие цены на отдых в летний сезон

Бильгинер: инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в Турции

АНКАРА, 6 янв — ПРАЙМ. Инфляционное давление может сохранить высокие цены на отдых в турецких курортных отелях в предстоящий летний сезон, заявил РИА Новости представитель турсектора, владелец одного из наиболее известных отелей Мехмет Уста Бильгинер.
Институт статистики Турции (TÜİK) ранее сообщил, что годовая инфляция в стране превысила 30%. Группа независимых экономистов ENAG, в свою очередь, оценила инфляцию в декабре в 2,11% и в 56,14% — за весь год.
По словам Бильгинера, в данных TÜİK внимание привлекла динамика цен в сфере гостиниц и ресторанов: при общей годовой инфляции 30,89% рост цен в этой категории составил 34,11%.
"Повышение операционных затрат, расходов на персонал и цен на сырье, особенно в туристических регионах, привело к росту цен на услуги гостиниц и ресторанов. Давление издержек может сохраниться и в 2026 году", — сказал он.
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз ранее заявлял, что правительство намерено вернуть инфляцию к однозначным значениям с 2027 года.
Турция ожидает роста в сфере туризма на рынке России и СНГ, пишут СМИ
2 января, 11:35
 
