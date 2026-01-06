Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Коалиция желающих" не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил Туск - 06.01.2026
Политика
"Коалиция желающих" не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил Туск
"Коалиция желающих" не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил Туск - 06.01.2026, ПРАЙМ
"Коалиция желающих" не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил Туск
Так называемая "коалиция желающих" вопреки ожиданиям не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T21:56+0300
2026-01-06T22:50+0300
политика
россия
общество
сша
дания
гренландия
дональд туск
дональд трамп
ВАРШАВА, 6 янв – ПРАЙМ. Так называемая "коалиция желающих" вопреки ожиданиям не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания встречи "коалиции желающих". Ранее Туск заявлял, что вопрос американских претензий на Гренландию будет обсуждаться на встрече "коалиции желающих". "Никто не хотел портить настроения хорошего сотрудничества по вопросу Украины, в связи с этим никто, даже госпожа премьер Дании, вопроса Гренландии не поднимал", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии. В свою очередь супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники.
сша
дания
гренландия
россия, общество , сша, дания, гренландия, дональд туск, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Общество , США, ДАНИЯ, Гренландия, Дональд Туск, Дональд Трамп
21:56 06.01.2026 (обновлено: 22:50 06.01.2026)
 
"Коалиция желающих" не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил Туск

Туск: "Коалиция желающих" вопреки ожиданиям не стала обсуждать вопрос Гренландии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
ВАРШАВА, 6 янв – ПРАЙМ. Так называемая "коалиция желающих" вопреки ожиданиям не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания встречи "коалиции желающих".
Ранее Туск заявлял, что вопрос американских претензий на Гренландию будет обсуждаться на встрече "коалиции желающих".
"Никто не хотел портить настроения хорошего сотрудничества по вопросу Украины, в связи с этим никто, даже госпожа премьер Дании, вопроса Гренландии не поднимал", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии. В свою очередь супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники.
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
22:47
 
Политика РОССИЯ Общество США ДАНИЯ Гренландия Дональд Туск Дональд Трамп
 
 
