"Коалиция желающих" не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил Туск
2026-01-06T21:56+0300
2026-01-06T21:56+0300
2026-01-06T22:50+0300
ВАРШАВА, 6 янв – ПРАЙМ. Так называемая "коалиция желающих" вопреки ожиданиям не стала обсуждать вопрос Гренландии, сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск после окончания встречи "коалиции желающих". Ранее Туск заявлял, что вопрос американских претензий на Гренландию будет обсуждаться на встрече "коалиции желающих". "Никто не хотел портить настроения хорошего сотрудничества по вопросу Украины, в связи с этим никто, даже госпожа премьер Дании, вопроса Гренландии не поднимал", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил 4 января в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии. В свою очередь супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники.
