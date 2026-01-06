https://1prime.ru/20260106/ufa-866243586.html
В аэропортах Оренбурга и Уфы сняли временные ограничения
2026-01-06T09:26+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. В аэропортах Оренбурга и Уфы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. "Аэропорты Оренбурга, Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
