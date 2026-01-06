В трех областях на Украине ввели аварийные отключения света

https://1prime.ru/20260106/ukraina-866247599.html
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Аварийные отключения света введены в Сумской, Харьковской и Полтавской областях на Украине, сообщает агентство УНИАН. "В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены аварийные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября прошлого года. Власти страны заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
