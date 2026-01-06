https://1prime.ru/20260106/ukraina-866249852.html

Аналитик рассказал о дефиците торгового баланса Украины

МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП, заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. "Отрицательное торговое сальдо (товары и услуги) на Украине на 2025 год — минус 53 миллиарда долларов или 25% ВВП. Это огромный отрицательный показатель, который балансируется пока лишь внешней поддержкой и, по сути, является очень опасной "сжатой пружиной". Поэтому ее стоило бы понемногу "разжимать", девальвируя курс гривны", - написал Кущ в статье для издания "Зеркало недели". По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако центробанк Украины удерживает его на уровне 42 гривен за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления. Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября предупреждал, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам года - до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

