Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик рассказал о дефиците торгового баланса Украины - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866249852.html
Аналитик рассказал о дефиците торгового баланса Украины
Аналитик рассказал о дефиците торгового баланса Украины - 06.01.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о дефиците торгового баланса Украины
Дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП, заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T13:26+0300
2026-01-06T13:26+0300
мировая экономика
финансы
украина
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП, заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ. "Отрицательное торговое сальдо (товары и услуги) на Украине на 2025 год — минус 53 миллиарда долларов или 25% ВВП. Это огромный отрицательный показатель, который балансируется пока лишь внешней поддержкой и, по сути, является очень опасной "сжатой пружиной". Поэтому ее стоило бы понемногу "разжимать", девальвируя курс гривны", - написал Кущ в статье для издания "Зеркало недели". По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако центробанк Украины удерживает его на уровне 42 гривен за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления. Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября предупреждал, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам года - до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
https://1prime.ru/20250728/ukraina-860040370.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, украина, мвф
Мировая экономика, Финансы, УКРАИНА, МВФ
13:26 06.01.2026
 
Аналитик рассказал о дефиците торгового баланса Украины

Аналитик Кущ: дефицит торгового баланса Украины в 2025 году составил $53 миллиарда

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП, заявил украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
"Отрицательное торговое сальдо (товары и услуги) на Украине на 2025 год — минус 53 миллиарда долларов или 25% ВВП. Это огромный отрицательный показатель, который балансируется пока лишь внешней поддержкой и, по сути, является очень опасной "сжатой пружиной". Поэтому ее стоило бы понемногу "разжимать", девальвируя курс гривны", - написал Кущ в статье для издания "Зеркало недели".
По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако центробанк Украины удерживает его на уровне 42 гривен за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября предупреждал, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам года - до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Пушков сравнил размер госдолга и ВВП Украины
28 июля 2025, 22:33
 
Мировая экономикаФинансыУКРАИНАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала