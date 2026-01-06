Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
ЛОНДОН, 6 янв - ПРАЙМ. Лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Сегодня мы подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы Украины," - заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 янв - ПРАЙМ. Лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Сегодня мы подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. Это является важной частью нашей твердой решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к созданию правовой базы, в рамках которой вооруженные силы Британии, Франции и партнеров могли бы действовать на украинской земле, обеспечивая безопасность украинского неба и морей и восстанавливая вооруженные силы Украины," - заявил Стармер в ходе пресс-конференции по итогам встречи.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
В Германии назвали условия отправки немецких военных на Украину
