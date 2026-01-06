Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258546.html
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине - 06.01.2026, ПРАЙМ
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине
Урегулирование украинского конфликта почти завершено, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T23:01+0300
2026-01-06T23:01+0300
мировая экономика
украина
сша
польша
дональд туск
fox news
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта почти завершено, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News. "Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Продолжая молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", — сообщил он. Уитакер указал, что остается согласовать несколько моментов. Одним из них является "коалиция желающих", в которую включены около 50 стран. Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участники встречи "коалиции желающих" в Париже намерены принять декларацию, которая, по его словам, не будет содержать никаких обязательств. Туск объяснил, что декларация станет "подтверждением воли" в пользу помощи Украине и ее "восстановления", а также создания "безопасных и справедливых с точки зрения Украины и с точки зрения Европы условий мира или, по крайней мере, прекращения огня".
https://1prime.ru/20260106/ukraina-866243339.html
украина
сша
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, польша, дональд туск, fox news, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ПОЛЬША, Дональд Туск, Fox News, НАТО
23:01 06.01.2026
 
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине

Постпред США при НАТО Уитакер: мирное соглашение по Украине практически готово

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта почти завершено, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
"Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Продолжая молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", — сообщил он.
Уитакер указал, что остается согласовать несколько моментов. Одним из них является "коалиция желающих", в которую включены около 50 стран.
Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участники встречи "коалиции желающих" в Париже намерены принять декларацию, которая, по его словам, не будет содержать никаких обязательств. Туск объяснил, что декларация станет "подтверждением воли" в пользу помощи Украине и ее "восстановления", а также создания "безопасных и справедливых с точки зрения Украины и с точки зрения Европы условий мира или, по крайней мере, прекращения огня".
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
09:20
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАПОЛЬШАДональд ТускFox NewsНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала