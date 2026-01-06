https://1prime.ru/20260106/ukraina-866258546.html
В США сделали заявление о мирном соглашении по Украине
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Урегулирование украинского конфликта почти завершено, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News. "Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Продолжая молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", — сообщил он. Уитакер указал, что остается согласовать несколько моментов. Одним из них является "коалиция желающих", в которую включены около 50 стран. Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участники встречи "коалиции желающих" в Париже намерены принять декларацию, которая, по его словам, не будет содержать никаких обязательств. Туск объяснил, что декларация станет "подтверждением воли" в пользу помощи Украине и ее "восстановления", а также создания "безопасных и справедливых с точки зрения Украины и с точки зрения Европы условий мира или, по крайней мере, прекращения огня".
