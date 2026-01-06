https://1prime.ru/20260106/uregulirovanie-866260754.html
В США резко высказались о завершении конфликта на Украине
В США резко высказались о завершении конфликта на Украине - 06.01.2026, ПРАЙМ
В США резко высказались о завершении конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине невозможно при переговорах только с одной стороной, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Мирного урегулирования не будет, это просто невозможно, пока обе стороны не придут к соглашению по ряду пунктов. Неважно, сколько их будет, но они должны быть приемлемы для обеих сторон", — подчеркнул он.
Во Франции резко раскритиковали идею ввода войск ЕС на Украину
Так эксперт прокомментировал встречу "коалиции желающих" в Париже
6 января, посвященную гарантиям безопасности для Киева
.
По его словам, любые планы теряют смысл без консультаций с Россией, а саму встречу он сравнил с пробежкой на беговой дорожке — движением без результата.
Дэвис также отметил, что Украина
не способна изменить ситуацию на фронте.
"Ничего нельзя сделать с разницей в живой силе, невозможно сделать так, чтобы люди появились из ниоткуда <…> Это даже не обсуждается", — заявил он.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
подчеркивал, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя
говорил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
