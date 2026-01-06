https://1prime.ru/20260106/vino-866254284.html

В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году

В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Более 30 миллионов бутылок игристого и вина произведено в Севастополе в 2025 году, обеспечив региону статус одного из ведущих винодельческих центров России, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Севастополь уверенно удерживает статус одного из ведущих винодельческих центров России. В 2025 году произведено более 30 миллионов бутылок вина и игристого, из которых свыше 21 миллиона уже реализовано", - написал губернатор в канале Мах. Результат стал возможен благодаря приоритетной поддержке отрасли — на развитие виноградарства и виноделия в 2025 году было направлено почти 740 миллионов рублей. На эти средства заложено 264 гектара новых виноградников, закуплено 160 единиц современной техники и оборудования, проведен агротехнический уход на площади 3,7 тысячи гектаров, отметил он.

