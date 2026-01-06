Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/vino-866254284.html
В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году
В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году
Более 30 миллионов бутылок игристого и вина произведено в Севастополе в 2025 году, обеспечив региону статус одного из ведущих винодельческих центров России,... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T17:01+0300
2026-01-06T17:01+0300
экономика
бизнес
россия
михаил развожаев
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/99/839199956_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_aa682bddca0ba9dab86834894c578ef3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Более 30 миллионов бутылок игристого и вина произведено в Севастополе в 2025 году, обеспечив региону статус одного из ведущих винодельческих центров России, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Севастополь уверенно удерживает статус одного из ведущих винодельческих центров России. В 2025 году произведено более 30 миллионов бутылок вина и игристого, из которых свыше 21 миллиона уже реализовано", - написал губернатор в канале Мах. Результат стал возможен благодаря приоритетной поддержке отрасли — на развитие виноградарства и виноделия в 2025 году было направлено почти 740 миллионов рублей. На эти средства заложено 264 гектара новых виноградников, закуплено 160 единиц современной техники и оборудования, проведен агротехнический уход на площади 3,7 тысячи гектаров, отметил он.
https://1prime.ru/20251230/igristoe-866073083.html
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/99/839199956_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_774f6c735bc76f0dad5c036f095531f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, михаил развожаев, севастополь
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Михаил Развожаев, СЕВАСТОПОЛЬ
17:01 06.01.2026
 
В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году

Развожаев: более 30 млн бутылок игристого и вина произведено в Севастополе в 2025 г

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Производство игристого вина. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Более 30 миллионов бутылок игристого и вина произведено в Севастополе в 2025 году, обеспечив региону статус одного из ведущих винодельческих центров России, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Севастополь уверенно удерживает статус одного из ведущих винодельческих центров России. В 2025 году произведено более 30 миллионов бутылок вина и игристого, из которых свыше 21 миллиона уже реализовано", - написал губернатор в канале Мах.
Результат стал возможен благодаря приоритетной поддержке отрасли — на развитие виноградарства и виноделия в 2025 году было направлено почти 740 миллионов рублей. На эти средства заложено 264 гектара новых виноградников, закуплено 160 единиц современной техники и оборудования, проведен агротехнический уход на площади 3,7 тысячи гектаров, отметил он.
Цех розлива игристых вин на винодельческом предприятии - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Россия экспортировала в Китай рекордный объем игристых вин
30 декабря 2025, 10:48
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМихаил РазвожаевСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала