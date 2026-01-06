Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Владивостока 379 пассажиров ожидают вылета в Москву - 06.01.2026
В аэропорту Владивостока 379 пассажиров ожидают вылета в Москву
В аэропорту Владивостока 379 пассажиров ожидают вылета в Москву - 06.01.2026
В аэропорту Владивостока 379 пассажиров ожидают вылета в Москву
В аэропорту Владивостока вылета в Москву ожидают 379 пассажиров, рейс отложен по техническим причинам, прокуратура контролирует ситуацию
2026-01-06T08:30+0300
2026-01-06T08:30+0300
бизнес
владивосток
москва
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866241011_0:61:2048:1213_1920x0_80_0_0_88a4cc541a6868a99e40385451630efe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Владивостока вылета в Москву ожидают 379 пассажиров, рейс отложен по техническим причинам, прокуратура контролирует ситуацию, информирует дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в аэропорту Владивосток по техническим причинам более чем на 4 часа отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 379 пассажиров. Расчетное время вылета 7 января в 4.00 (время местное) (6 янв 21.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Авиаперевозчики принимают меры по предоставлению гражданам обязательных услуг. Соблюдение прав пассажиров на контроле транспортных прокуроров. В здании аэровокзала Приморской транспортной прокуратурой организован прием граждан.
владивосток
москва
бизнес, владивосток, москва, аэрофлот
Бизнес, Владивосток, МОСКВА, Аэрофлот
08:30 06.01.2026
 
В аэропорту Владивостока 379 пассажиров ожидают вылета в Москву

В аэропорту Владивостока 379 пассажиров рейса "Аэрофлота" ожидают вылета в Москву

© РИА Новости . Елена ГлушаковаМеждународный пассажирский терминал аэропорта во Владивостоке
Международный пассажирский терминал аэропорта во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Международный пассажирский терминал аэропорта во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Глушакова
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Владивостока вылета в Москву ожидают 379 пассажиров, рейс отложен по техническим причинам, прокуратура контролирует ситуацию, информирует дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня в аэропорту Владивосток по техническим причинам более чем на 4 часа отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 379 пассажиров. Расчетное время вылета 7 января в 4.00 (время местное) (6 янв 21.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
Авиаперевозчики принимают меры по предоставлению гражданам обязательных услуг. Соблюдение прав пассажиров на контроле транспортных прокуроров.
В здании аэровокзала Приморской транспортной прокуратурой организован прием граждан.
В аэропорту Сочи задержали более десяти рейсов
БизнесВладивостокМОСКВААэрофлот
 
 
