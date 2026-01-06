https://1prime.ru/20260106/vladivostok-866241310.html

В аэропорту Владивостока 379 пассажиров ожидают вылета в Москву

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Владивостока вылета в Москву ожидают 379 пассажиров, рейс отложен по техническим причинам, прокуратура контролирует ситуацию, информирует дальневосточная транспортная прокуратура. "Сегодня в аэропорту Владивосток по техническим причинам более чем на 4 часа отложен вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Москву, запланированного на 9.20 (время местное) (2.20 мск - ред.). Ожидают отправления 379 пассажиров. Расчетное время вылета 7 января в 4.00 (время местное) (6 янв 21.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении. Авиаперевозчики принимают меры по предоставлению гражданам обязательных услуг. Соблюдение прав пассажиров на контроле транспортных прокуроров. В здании аэровокзала Приморской транспортной прокуратурой организован прием граждан.

