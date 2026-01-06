https://1prime.ru/20260106/voronezh-866245981.html
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА - 06.01.2026
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил губернатор Александр Гусев.
ВОРОНЕЖ, 6 янв - ПРАЙМ. Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО было сбито 129 беспилотников, один из них - в небе над Воронежской областью. "В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. По данным губернатора, никто из жителей не пострадал. Помимо ж/д путей, был повреждён инфраструктурный объект.
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
В Воронежской области несколько поездов задержали из-за падения обломков БПЛА на пути
ВОРОНЕЖ, 6 янв - ПРАЙМ.
Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил
губернатор Александр Гусев.
По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО было сбито 129 беспилотников, один из них - в небе над Воронежской областью.
"В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, никто из жителей не пострадал. Помимо ж/д путей, был повреждён инфраструктурный объект.
