https://1prime.ru/20260106/voronezh-866245981.html

В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА

В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА - 06.01.2026, ПРАЙМ

В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА

Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил губернатор Александр Гусев. | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T10:34+0300

2026-01-06T10:34+0300

2026-01-06T10:34+0300

бизнес

общество

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866052970_0:211:2549:1645_1920x0_80_0_0_af765f6ef775ba617f4fd0340c190955.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 янв - ПРАЙМ. Поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на пути, движение уже восстанавливается, сообщил губернатор Александр Гусев. По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью дежурными средствами ПВО было сбито 129 беспилотников, один из них - в небе над Воронежской областью. "В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале. По данным губернатора, никто из жителей не пострадал. Помимо ж/д путей, был повреждён инфраструктурный объект.

https://1prime.ru/20260105/poezd-866218413.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф