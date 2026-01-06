https://1prime.ru/20260106/voronezh-866248184.html
В Воронежской области восстановили движение поездов
ВОРОНЕЖ, 6 янв - ПРАЙМ. Движение поездов в Воронежской области, которые были задержаны из-за повреждения ж/д путей обломками сбитого БПЛА, восстановлено, сообщили в управлении Юго-Восточной железной дороги. По словам губернатора Александра Гусева, поезда были задержаны в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути. По данным ЮВЖД, были задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд. "Движение поездов на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области восстановлено", - заявили в Telegram-канале управления Юго-Восточной железной дороги.
