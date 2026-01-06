https://1prime.ru/20260106/voyska-866260591.html

Во Франции резко раскритиковали идею ввода войск ЕС на Украину

Во Франции резко раскритиковали идею ввода войск ЕС на Украину

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Идея "коалиции желающих" о размещении европейских войск на Украине является чистым безумием, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Осознаем ли мы безумное количество французских солдат, которых собираются отправить на Украину ради конфликта, который абсолютно нас не касается?! Это чистое безумие!" — написал он.Поводом для реакции стала публикация Le Monde, в которой утверждалось, что на встрече в Париже 6 января обсуждалось размещение на Украине контингента численностью 15–20 тысяч человек, преимущественно из Франции и Великобритании.Филиппо также призвал прекратить финансирование и поставки оружия Киеву и подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину."Мир — как можно скорее!" — заключил политик.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

