Во Франции резко раскритиковали идею ввода войск ЕС на Украину - 06.01.2026
Во Франции резко раскритиковали идею ввода войск ЕС на Украину
украина
сергей рябков
мид рф
нато
ес
франция
великобритания
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Идея "коалиции желающих" о размещении европейских войск на Украине является чистым безумием, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Осознаем ли мы безумное количество французских солдат, которых собираются отправить на Украину ради конфликта, который абсолютно нас не касается?! Это чистое безумие!" — написал он.Поводом для реакции стала публикация Le Monde, в которой утверждалось, что на встрече в Париже 6 января обсуждалось размещение на Украине контингента численностью 15–20 тысяч человек, преимущественно из Франции и Великобритании.Филиппо также призвал прекратить финансирование и поставки оружия Киеву и подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину."Мир — как можно скорее!" — заключил политик.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
франция
великобритания
украина, сергей рябков, мид рф, нато, ес, франция, великобритания
23:15 06.01.2026
 
© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Идея "коалиции желающих" о размещении европейских войск на Украине является чистым безумием, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Осознаем ли мы безумное количество французских солдат, которых собираются отправить на Украину ради конфликта, который абсолютно нас не касается?! Это чистое безумие!" — написал он.
Поводом для реакции стала публикация Le Monde, в которой утверждалось, что на встрече в Париже 6 января обсуждалось размещение на Украине контингента численностью 15–20 тысяч человек, преимущественно из Франции и Великобритании.
Филиппо также призвал прекратить финансирование и поставки оружия Киеву и подчеркнул, что ни один французский солдат не должен быть отправлен на Украину.
"Мир — как можно скорее!" — заключил политик.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
