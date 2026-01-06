Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА - 06.01.2026, ПРАЙМ
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА - 06.01.2026, ПРАЙМ
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T12:48+0300
2026-01-06T12:48+0300
общество
россия
рф
сша
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа, добавили в МО РФ.
общество , россия, рф, сша
Общество , РОССИЯ, РФ, США
12:48 06.01.2026
 
ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА

МО РФ: ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа, добавили в МО РФ.
Военнослужащий - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
ВС России освободили 32 населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
31 декабря 2025, 08:30
 
