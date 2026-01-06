https://1prime.ru/20260106/vsu-866248994.html

ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА

2026-01-06T12:48+0300

МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа, добавили в МО РФ.

общество , россия, рф, сша