ВС России нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T12:48+0300
МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение местам хранения украинских БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Отмечается, что также поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований. Кроме того, средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа, добавили в МО РФ.
