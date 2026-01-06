https://1prime.ru/20260106/vvp-866252320.html

Названы факторы, которые повлияют на рост мирового ВВП в 2026 году

2026-01-06T15:07+0300

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Прирост мирового ВВП в 2026 году составит 3,2%, при этом на развитие мировой экономики будут влиять использование ИИ, развитие зеленой экономики и климатической повестки, говорится в исследовании Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. "По оценке МВФ, в 2026 году мировая экономика возрастет на 3,1%. По нашей оценке, темпы прироста окажутся выше - 3,2%", - говорится в исследовании. По мнению аналитиков, развитие мировой экономики в 2026 году будет определяться рядом факторов. Это переход к использованию искусственного интеллекта, развитию зеленой экономики и реализация климатической повестки. При этом негативно на мировую экономику будут влиять геополитические кризисы, а также осложнения в международной торговле. Кроме того, действие торгового соглашения между США и Китаем, достигнутого осенью прошлого года, рассчитано на один год, и в текущем году странам предстоят новые сложные переговоры, ожидают аналитики. "Соответственно, в течение всего года будет сохраняться хрупкое равновесие, которое может быть нарушено в любой момент", - отметили они. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая страны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней. В конце октября глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.

2026

