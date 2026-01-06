Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля снижается к юаню в начале торгов на Мосбирже - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/yuan-866245073.html
Курс рубля снижается к юаню в начале торгов на Мосбирже
Курс рубля снижается к юаню в начале торгов на Мосбирже - 06.01.2026, ПРАЙМ
Курс рубля снижается к юаню в начале торгов на Мосбирже
Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T10:11+0300
2026-01-06T10:12+0300
рынок
мосбиржа
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,44 рубля.
https://1prime.ru/20260105/kurs-866216335.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_5b925a7b262ba3321f4c098b3bb0984b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мосбиржа, юань
Рынок, Мосбиржа, юань
10:11 06.01.2026 (обновлено: 10:12 06.01.2026)
 
Курс рубля снижается к юаню в начале торгов на Мосбирже

Курс юаня на Московской бирже вырос до 11,44 рубля

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,44 рубля.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Курс рубля к юаню снизился в начале первых торгов в году
Вчера, 10:10
 
РынокМосбиржаюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала