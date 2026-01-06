https://1prime.ru/20260106/yuan-866245073.html

Курс рубля снижается к юаню в начале торгов на Мосбирже

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растёт на 3 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,44 рубля.

