Курс юаня на Мосбирже снижается, рубль переходит к росту

Курс юаня на Мосбирже снижается, рубль переходит к росту

2026-01-06T12:34+0300

2026-01-06T12:34+0300

2026-01-06T12:34+0300

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует небольшое снижение, а рубль переходит к росту в отношении юаня на Московской бирже в первые часы торгов вторника, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 12.10 мск снижается на 0,06% относительно предыдущего закрытия, до 2 755,5 пункта, индекс Мосбиржи в юанях растёт на 0,23%, до 1 117,53 пункта. Курс юаня в то же время снижается на 3 копейки, до 11,38 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала на те же 3 копейки. "На глобальных рынках обострение ситуации вокруг Венесуэлы спровоцировало всплеск спроса на защитные активы, что на российском рынке поддержало интерес инвесторов к компаниям металлургического сектора: вчера акции "Русала" и "Полюса" оказались в числе лидеров роста", - рассказал Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер". Сегодня в лидерах роста капитализации — акции "Русгидро" (+2,40%), "Россетей" (+2,15%), ТГК‑1 (+2,12%), НМТП (+1,81%) и префы "Транснефти" (+1,41%). В лидерах снижения котировок — акции "М.Видео" (−0,38%), "Акрона" (−0,28%), ПИКа (−0,06%), ММК (−0,05%) и "Самолета" (−0,05%). "По мере смягчения кредитно-денежной политики и стабилизации внешнеполитического фона российские фондовые индексы будут склонны к возвращению в более высокие торговые диапазоны, но в ближайшие дни индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в коридоре 2700-2800 пунктов с небольшими колебаниями, заключает Зиновьев.

