В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Власти Калужской области готовят площадку для строительства российско-индийского фармацевтического завода по производству противоопухолевых препаратов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владислав Шапша. В беседе с агентством Шапша рассказал, что в регионе для этого создана третья особая экономическая зона площадью 100 гектаров. "Она полностью будет нацелена на строительство фармацевтических предприятий. Сейчас мы занимаемся прокладкой коммуникаций, подготовкой площадки строительства. Мы рассчитываем на то, что как можно быстрее мы сможем приступить к строительству этого завода", - сказал Шапша РИА Новости. О строительстве российско-индийского фармацевтического завода в Калужской области, который будет создавать высококачественные противоопухолевые лекарства, сообщал президент России Владимир Путин в ходе своего государственного визита в Индию.
