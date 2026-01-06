Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/zavod-866236266.html
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод
Власти Калужской области готовят площадку для строительства российско-индийского фармацевтического завода по производству противоопухолевых препаратов, сообщил... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T03:22+0300
2026-01-06T03:31+0300
бизнес
экономика
промышленность
калужская область
индия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866236266.jpg?1767659505
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Власти Калужской области готовят площадку для строительства российско-индийского фармацевтического завода по производству противоопухолевых препаратов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владислав Шапша. В беседе с агентством Шапша рассказал, что в регионе для этого создана третья особая экономическая зона площадью 100 гектаров. "Она полностью будет нацелена на строительство фармацевтических предприятий. Сейчас мы занимаемся прокладкой коммуникаций, подготовкой площадки строительства. Мы рассчитываем на то, что как можно быстрее мы сможем приступить к строительству этого завода", - сказал Шапша РИА Новости. О строительстве российско-индийского фармацевтического завода в Калужской области, который будет создавать высококачественные противоопухолевые лекарства, сообщал президент России Владимир Путин в ходе своего государственного визита в Индию.
калужская область
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, калужская область, индия, владимир путин
Бизнес, Экономика, Промышленность, Калужская область, ИНДИЯ, Владимир Путин
03:22 06.01.2026 (обновлено: 03:31 06.01.2026)
 
В Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод

РИА Новости: в Калужской области построят российско-индийский фармацевтический завод

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Власти Калужской области готовят площадку для строительства российско-индийского фармацевтического завода по производству противоопухолевых препаратов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владислав Шапша.
В беседе с агентством Шапша рассказал, что в регионе для этого создана третья особая экономическая зона площадью 100 гектаров.
"Она полностью будет нацелена на строительство фармацевтических предприятий. Сейчас мы занимаемся прокладкой коммуникаций, подготовкой площадки строительства. Мы рассчитываем на то, что как можно быстрее мы сможем приступить к строительству этого завода", - сказал Шапша РИА Новости.
О строительстве российско-индийского фармацевтического завода в Калужской области, который будет создавать высококачественные противоопухолевые лекарства, сообщал президент России Владимир Путин в ходе своего государственного визита в Индию.
 
ЭкономикаБизнесПромышленностьКалужская областьИНДИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала