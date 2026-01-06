https://1prime.ru/20260106/zavod-866255468.html

Компании с учредителем из РФ продлят договор по вагонному заводу в Ташкенте

Компании с учредителем из РФ продлят договор по вагонному заводу в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 6 янв – ПРАЙМ. Агентство по управлению госактивами Узбекистана на год продлит ООО Transport Engineering Center, учредителем которой является компания из России, соглашение о передаче в доверительное управление 90% доли уставного капитала АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод", следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz. В апреле на сайте единого портала корпоративной информации национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана была размещена информация о том, акционеры АО "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов" утвердили передачу 90% доли уставного капитала предприятия в доверительное управление ООО Transport Engineering Center, зарегистрированному в Узбекистане, сроком на один год. Учредителями компании являются VTR Holdings Limited (87%) и российская "Вектор Технологических Решений" (13%). "Агентству по управлению государственными активами в месячный срок продлить сроком на один год соглашение о передаче в доверительное управление пакета 90% акций, принадлежащих АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод", с условием последующей поэтапной приватизации", - говорится в тексте документа. В апреле на сайте портала НАПП также была размещена информация о вхождении в состав наблюдательного совета завода несколько представителей компаний, входящих в структуру "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Позднее министерство экономики и финансов Узбекистана сообщило, что Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод и ТМХ реализуют в столице Узбекистана проект по производству подвижного состава для железных дорог и метрополитена. По данным ведомства, разработан и утвержден график производства 1250 грузовых и 40 пассажирских вагонов. Другие детали проекта не раскрываются. В 2001 году в структуре АО "Узбекские железные дороги" был построен Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов. Предприятие позволяет проводить ежегодно капитальный ремонт 450 пассажирских вагонов и сборку до 40 новых вагонов.

