Компании с учредителем из РФ продлят договор по вагонному заводу в Ташкенте - 06.01.2026, ПРАЙМ
Компании с учредителем из РФ продлят договор по вагонному заводу в Ташкенте
Компании с учредителем из РФ продлят договор по вагонному заводу в Ташкенте - 06.01.2026, ПРАЙМ
Компании с учредителем из РФ продлят договор по вагонному заводу в Ташкенте
Агентство по управлению госактивами Узбекистана на год продлит ООО Transport Engineering Center, учредителем которой является компания из России, соглашение о... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T18:17+0300
2026-01-06T18:17+0300
экономика
бизнес
россия
узбекистан
рф
ташкент
шавкат мирзиеев
трансмашхолдинг
узбекские железные дороги
https://cdnn.1prime.ru/img/83725/64/837256497_0:0:3269:1839_1920x0_80_0_0_9ac46f5cb01922e696c2d67bdee87e02.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв – ПРАЙМ. Агентство по управлению госактивами Узбекистана на год продлит ООО Transport Engineering Center, учредителем которой является компания из России, соглашение о передаче в доверительное управление 90% доли уставного капитала АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод", следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz. В апреле на сайте единого портала корпоративной информации национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана была размещена информация о том, акционеры АО "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов" утвердили передачу 90% доли уставного капитала предприятия в доверительное управление ООО Transport Engineering Center, зарегистрированному в Узбекистане, сроком на один год. Учредителями компании являются VTR Holdings Limited (87%) и российская "Вектор Технологических Решений" (13%). "Агентству по управлению государственными активами в месячный срок продлить сроком на один год соглашение о передаче в доверительное управление пакета 90% акций, принадлежащих АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод", с условием последующей поэтапной приватизации", - говорится в тексте документа. В апреле на сайте портала НАПП также была размещена информация о вхождении в состав наблюдательного совета завода несколько представителей компаний, входящих в структуру "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Позднее министерство экономики и финансов Узбекистана сообщило, что Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод и ТМХ реализуют в столице Узбекистана проект по производству подвижного состава для железных дорог и метрополитена. По данным ведомства, разработан и утвержден график производства 1250 грузовых и 40 пассажирских вагонов. Другие детали проекта не раскрываются. В 2001 году в структуре АО "Узбекские железные дороги" был построен Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов. Предприятие позволяет проводить ежегодно капитальный ремонт 450 пассажирских вагонов и сборку до 40 новых вагонов.
https://1prime.ru/20260106/zavod-866236266.html
узбекистан
рф
ташкент
бизнес, россия, узбекистан, рф, ташкент, шавкат мирзиеев, трансмашхолдинг, узбекские железные дороги
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, РФ, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Трансмашхолдинг, Узбекские железные дороги
18:17 06.01.2026
 
Компании с учредителем из РФ продлят договор по вагонному заводу в Ташкенте

Компании с учредителем из РФ продлят договор по управлению вагонного завода в Ташкенте

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожная сортировочная станция
Железнодорожная сортировочная станция - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Железнодорожная сортировочная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 6 янв – ПРАЙМ. Агентство по управлению госактивами Узбекистана на год продлит ООО Transport Engineering Center, учредителем которой является компания из России, соглашение о передаче в доверительное управление 90% доли уставного капитала АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод", следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.
В апреле на сайте единого портала корпоративной информации национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана была размещена информация о том, акционеры АО "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов" утвердили передачу 90% доли уставного капитала предприятия в доверительное управление ООО Transport Engineering Center, зарегистрированному в Узбекистане, сроком на один год. Учредителями компании являются VTR Holdings Limited (87%) и российская "Вектор Технологических Решений" (13%).
"Агентству по управлению государственными активами в месячный срок продлить сроком на один год соглашение о передаче в доверительное управление пакета 90% акций, принадлежащих АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод", с условием последующей поэтапной приватизации", - говорится в тексте документа.
В апреле на сайте портала НАПП также была размещена информация о вхождении в состав наблюдательного совета завода несколько представителей компаний, входящих в структуру "Трансмашхолдинга" (ТМХ).
Позднее министерство экономики и финансов Узбекистана сообщило, что Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод и ТМХ реализуют в столице Узбекистана проект по производству подвижного состава для железных дорог и метрополитена. По данным ведомства, разработан и утвержден график производства 1250 грузовых и 40 пассажирских вагонов. Другие детали проекта не раскрываются.
В 2001 году в структуре АО "Узбекские железные дороги" был построен Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов. Предприятие позволяет проводить ежегодно капитальный ремонт 450 пассажирских вагонов и сборку до 40 новых вагонов.
ЭкономикаБизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНРФТашкентШавкат МирзиеевТрансмашхолдингУзбекские железные дороги
 
 
