Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского - 06.01.2026
Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского
Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского - 06.01.2026, ПРАЙМ
Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского
Украина должна стремиться к устойчивому миру с Россией, а не к нескончаемому конфликту, отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T23:16+0300
2026-01-06T23:21+0300
оон
николай азаров
дмитрий песков
василий небензя
киев
украина
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Украина должна стремиться к устойчивому миру с Россией, а не к нескончаемому конфликту, отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Устраивает ли украинцев продолжение сохранения Украины как анти-России? Неужели вы хотите свою жизнь, жизнь своих детей и внуков посвятить беспрерывной войне с Россией? Мы хотим добиться долговременного мира? Или мы хотим жить в условиях постоянных бомбежек, сидеть по 12-20 часов без света, воды и отопления", — написал он. Азаров выразил уверенность в том, что рано или поздно украинцы должны понять, что текущий путь приведет к катастрофе и его необходимо предотвратить. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что неудачи на фронте должны стимулировать Украину к началу переговоров. Также постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today отметил, что территории, подконтрольные Киеву, либо будут освобождены вооруженными силами, либо украинские войска покинут их и прекратят уничтожать там людей.
киев
украина
оон, николай азаров, дмитрий песков, василий небензя, киев, украина, общество, мировая экономика
ООН, Николай Азаров, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Киев, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика
23:16 06.01.2026 (обновлено: 23:21 06.01.2026)
 
Азаров обратился к украинцам из-за Зеленского

Экс-премьер Азаров: украинцы должны стремиться к долговременному миру с РФ, а не конфликту

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Украина должна стремиться к устойчивому миру с Россией, а не к нескончаемому конфликту, отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Устраивает ли украинцев продолжение сохранения Украины как анти-России? Неужели вы хотите свою жизнь, жизнь своих детей и внуков посвятить беспрерывной войне с Россией? Мы хотим добиться долговременного мира? Или мы хотим жить в условиях постоянных бомбежек, сидеть по 12-20 часов без света, воды и отопления", — написал он.
Азаров выразил уверенность в том, что рано или поздно украинцы должны понять, что текущий путь приведет к катастрофе и его необходимо предотвратить.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что неудачи на фронте должны стимулировать Украину к началу переговоров. Также постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today отметил, что территории, подконтрольные Киеву, либо будут освобождены вооруженными силами, либо украинские войска покинут их и прекратят уничтожать там людей.
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта на Украине
ООН, Николай Азаров, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Киев, Украина, Общество, Мировая экономика
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала