МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Украина должна стремиться к устойчивому миру с Россией, а не к нескончаемому конфликту, отметил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Устраивает ли украинцев продолжение сохранения Украины как анти-России? Неужели вы хотите свою жизнь, жизнь своих детей и внуков посвятить беспрерывной войне с Россией? Мы хотим добиться долговременного мира? Или мы хотим жить в условиях постоянных бомбежек, сидеть по 12-20 часов без света, воды и отопления", — написал он. Азаров выразил уверенность в том, что рано или поздно украинцы должны понять, что текущий путь приведет к катастрофе и его необходимо предотвратить. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что неудачи на фронте должны стимулировать Украину к началу переговоров. Также постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские войска несут потери и быстро утрачивают боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин в интервью India Today отметил, что территории, подконтрольные Киеву, либо будут освобождены вооруженными силами, либо украинские войска покинут их и прекратят уничтожать там людей.

