https://1prime.ru/20260106/zoloto-866255166.html
Золото дорожает более чем на 1% на сохранении спроса на безопасные активы
Золото дорожает более чем на 1% на сохранении спроса на безопасные активы - 06.01.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает более чем на 1% на сохранении спроса на безопасные активы
Стоимость золота заметно растет во вторник за счёт сохраняющегося спроса на безопасные активы, следует из данных торгов и комментариев эксперта. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T17:47+0300
2026-01-06T17:47+0300
2026-01-06T17:47+0300
экономика
рынок
сша
венесуэла
нью-йорк
дональд трамп
николас мадуро
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_3c6f7f80e1e98aca22a036aad9f00c08.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно растет во вторник за счёт сохраняющегося спроса на безопасные активы, следует из данных торгов и комментариев эксперта. По состоянию на 16.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 22,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 474,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,55% - до 78,61 доллара за унцию. "Рост цены на золото поддерживается повышенным спросом на безопасные активы из-за усиления неопределенности в мире после событий выходных в Венесуэле", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista). США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Также, по словам Эванджелисты, поддержку росту котировок золота оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
https://1prime.ru/20260106/polsha-866253569.html
сша
венесуэла
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860145560_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_672b8f58964f86540ec2b7369471e474.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, венесуэла, нью-йорк, дональд трамп, николас мадуро, comex
Экономика, Рынок, США, ВЕНЕСУЭЛА, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Comex
Золото дорожает более чем на 1% на сохранении спроса на безопасные активы
Золото дорожает более чем на 1% на сохранении спроса на безопасные активы