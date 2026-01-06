https://1prime.ru/20260106/zoloto-866255166.html

Золото дорожает более чем на 1% на сохранении спроса на безопасные активы

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота заметно растет во вторник за счёт сохраняющегося спроса на безопасные активы, следует из данных торгов и комментариев эксперта. По состоянию на 16.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 22,55 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,25% - до 4 474,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 2,55% - до 78,61 доллара за унцию. "Рост цены на золото поддерживается повышенным спросом на безопасные активы из-за усиления неопределенности в мире после событий выходных в Венесуэле", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista). США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Также, по словам Эванджелисты, поддержку росту котировок золота оказывают ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

