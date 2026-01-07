Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Снегопад вызвал хаос в нидерландском аэропорту Схипхол - 07.01.2026, ПРАЙМ
Снегопад вызвал хаос в нидерландском аэропорту Схипхол
Снегопад вызвал хаос в нидерландском аэропорту Схипхол - 07.01.2026, ПРАЙМ
Снегопад вызвал хаос в нидерландском аэропорту Схипхол
Хаос в амстердамском аэропорту Схипхол, который также является одним из крупнейших авиационных хабов Европы, продолжается уже несколько дней из-за ограниченной... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T14:50+0300
2026-01-07T15:40+0300
бизнес
нидерланды
европа
норвегия
klm
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
ГААГА, 7 янв - ПРАЙМ. Хаос в амстердамском аэропорту Схипхол, который также является одним из крупнейших авиационных хабов Европы, продолжается уже несколько дней из-за ограниченной пропускной способности, отсутствия адекватного кризисного управления в сочетании со снежным коллапсом в Нидерландах, пишет газета Telegraaf. Сообщается, что самолеты в Схипхоле не могут вовремя вылететь из-за длинных очередей на обработку от обледенения, а руководство аэропорта, по словам участников отрасли, остается "невидимым". Они отмечают, что существующая система не справляется даже с умеренной зимней погодой. Президент Ассоциации нидерландских пилотов (VNV) Рууд Стегерс заявил, что экологические ограничения серьезно осложняют ситуацию. "Нас беспокоят экологические нормы. Если бы мы могли проводить противообледенительную обработку самолетов прямо у выхода на посадку, это уже существенно изменило бы ситуацию. Мы бы предпочли это делать, но это запрещено", - сказал он. По словам Стегерса, в других странах, включая Норвегию, аэропорты значительно лучше подготовлены к снегопадам. "Там выпадает намного больше снега, поэтому инвестиции в персонал и технику оправданы. В Нидерландах снег бывает редко, и мы за это расплачиваемся", - пояснил он. Особенность Схипхола заключается в том, что противообледенительная обработка самолетов осуществляется только на одной площадке - на окраине аэропорта, за автомагистралью A4, в отличие от Франкфурта или Цюриха, где зоны для этой процедуры расположены рядом со взлетно-посадочными полосами. Нидерландская авиакомпания KLM выполняет противообледенительную обработку в Схипхоле не только для своих самолетов, но и для самолетов других авиакомпаний. При этом перевозчик не стал комментировать, могла бы временная отмена запрета на очищение самолетов ото льда и снега у выхода на посадку помочь снизить нагрузку на аэропорт. За последние пятнадцать лет заморозки и снегопады участились, несмотря на то, что централизованная система противообледенительной обработки уже существовала. Тем не менее, ситуация никогда не выходила из-под контроля так сильно, как сейчас. "Руководство незаметно. У KLM всегда были разработаны процедуры на случай таких зимних дней. Более того, персонал был хорошо обучен, и в такие дни также нанимались колл-центры для оказания помощи пассажирам. Кажется, об этом забыли", - сообщил газете бывший сотрудник авиакомпании, пожелавший остаться анонимным. Во вторник KLM предупредила, что у нее заканчивается противообледенительная жидкость для самолетов в аэропорту Схипхол под Амстердамом, в котором за последние несколько дней были отменены тысячи рейсов из-за снегопада. Железные дороги и аэропорты в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия уже привели к отмене более 600 рейсов в Схипхоле. По данным телерадиокорпорации NOS, в среду главный аэропорт Нидерландов отменяет 800 рейсов из-за снегопада.
нидерланды
европа
норвегия
бизнес, нидерланды, европа, норвегия, klm, в мире
Бизнес, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, НОРВЕГИЯ, KLM, В мире
14:50 07.01.2026 (обновлено: 15:40 07.01.2026)
 
Снегопад вызвал хаос в нидерландском аэропорту Схипхол

Telegraaf: снегопад и отсутствие кризисного управления привели к хаосу в аэропорту Схипхол

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ГААГА, 7 янв - ПРАЙМ. Хаос в амстердамском аэропорту Схипхол, который также является одним из крупнейших авиационных хабов Европы, продолжается уже несколько дней из-за ограниченной пропускной способности, отсутствия адекватного кризисного управления в сочетании со снежным коллапсом в Нидерландах, пишет газета Telegraaf.
Сообщается, что самолеты в Схипхоле не могут вовремя вылететь из-за длинных очередей на обработку от обледенения, а руководство аэропорта, по словам участников отрасли, остается "невидимым". Они отмечают, что существующая система не справляется даже с умеренной зимней погодой.
Президент Ассоциации нидерландских пилотов (VNV) Рууд Стегерс заявил, что экологические ограничения серьезно осложняют ситуацию.
"Нас беспокоят экологические нормы. Если бы мы могли проводить противообледенительную обработку самолетов прямо у выхода на посадку, это уже существенно изменило бы ситуацию. Мы бы предпочли это делать, но это запрещено", - сказал он.
По словам Стегерса, в других странах, включая Норвегию, аэропорты значительно лучше подготовлены к снегопадам. "Там выпадает намного больше снега, поэтому инвестиции в персонал и технику оправданы. В Нидерландах снег бывает редко, и мы за это расплачиваемся", - пояснил он.
Особенность Схипхола заключается в том, что противообледенительная обработка самолетов осуществляется только на одной площадке - на окраине аэропорта, за автомагистралью A4, в отличие от Франкфурта или Цюриха, где зоны для этой процедуры расположены рядом со взлетно-посадочными полосами.
Нидерландская авиакомпания KLM выполняет противообледенительную обработку в Схипхоле не только для своих самолетов, но и для самолетов других авиакомпаний. При этом перевозчик не стал комментировать, могла бы временная отмена запрета на очищение самолетов ото льда и снега у выхода на посадку помочь снизить нагрузку на аэропорт.
За последние пятнадцать лет заморозки и снегопады участились, несмотря на то, что централизованная система противообледенительной обработки уже существовала. Тем не менее, ситуация никогда не выходила из-под контроля так сильно, как сейчас.
"Руководство незаметно. У KLM всегда были разработаны процедуры на случай таких зимних дней. Более того, персонал был хорошо обучен, и в такие дни также нанимались колл-центры для оказания помощи пассажирам. Кажется, об этом забыли", - сообщил газете бывший сотрудник авиакомпании, пожелавший остаться анонимным.
Во вторник KLM предупредила, что у нее заканчивается противообледенительная жидкость для самолетов в аэропорту Схипхол под Амстердамом, в котором за последние несколько дней были отменены тысячи рейсов из-за снегопада.
Железные дороги и аэропорты в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия уже привели к отмене более 600 рейсов в Схипхоле. По данным телерадиокорпорации NOS, в среду главный аэропорт Нидерландов отменяет 800 рейсов из-за снегопада.
 
БизнесНИДЕРЛАНДЫЕВРОПАНОРВЕГИЯKLMВ мире
 
 
