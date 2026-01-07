Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупный пакистанский банк завершает деятельность в Афганистане, пишут СМИ - 07.01.2026, ПРАЙМ
Крупный пакистанский банк завершает деятельность в Афганистане, пишут СМИ
Один из крупнейших коммерческих банков Пакистана - Bank Alfalah Limited - завершает свою деятельность в Афганистане, получив разрешения регуляторов на продаже... | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших коммерческих банков Пакистана - Bank Alfalah Limited - завершает свою деятельность в Афганистане, получив разрешения регуляторов на продаже своих активов и сворачивание операций в этой стране, сообщила в среду ежедневная пакистанская финансовая газета Business Recorder. "Во вторник банк уведомил Пакистанскую фондовую биржу о получении принципиального согласия на этот шаг от Государственного банка Пакистана (SBP). Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank - DAB) также дал на это свое согласие", - говорится в сообщении. "Bank Alfalah сообщил, что ранее получил необязывающее предложение от (афганского коммерческого банка - ред.) Ghazanfar Bank о приобретении его афганских операций, и теперь позволит афганскому кредитору провести детальный анализ своего бизнеса", - добавляется там. Международные финансовые институты и аналитики неоднократно предупреждали, что находящийся под прессом санкций банковский сектор Афганистана испытывает трудности из-за ограниченного доступа к мировым финансовым системам, слабой ликвидности и снижения доверия инвесторов. Отраслевые аналитики отмечают, что уход из Афганистане станет значительным стратегическим сдвигом для Bank Alfalah, который работал в этой стране несколько лет и в котором большинство акций принадлежит инвесторам из Абу-Даби. Происходящее демонстрирует уход иностранных банков с афганского рынка, отмечает Business Recorder. По данным пресс-службы Bank Alfalah, предполагаемая сделка пока что остается на стадии изучения и не является обязывающим соглашением между двумя банками. Она также будет зависеть от удовлетворительного завершения комплексной проверки, подписания окончательных соглашений, соблюдения всех применимых законов и получения всех необходимых разрешений от регуляторов и юридических органов как в Пакистане, так и в Афганистане.
17:55 07.01.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников
Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших коммерческих банков Пакистана - Bank Alfalah Limited - завершает свою деятельность в Афганистане, получив разрешения регуляторов на продаже своих активов и сворачивание операций в этой стране, сообщила в среду ежедневная пакистанская финансовая газета Business Recorder.
"Во вторник банк уведомил Пакистанскую фондовую биржу о получении принципиального согласия на этот шаг от Государственного банка Пакистана (SBP). Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank - DAB) также дал на это свое согласие", - говорится в сообщении.
"Bank Alfalah сообщил, что ранее получил необязывающее предложение от (афганского коммерческого банка - ред.) Ghazanfar Bank о приобретении его афганских операций, и теперь позволит афганскому кредитору провести детальный анализ своего бизнеса", - добавляется там.
Международные финансовые институты и аналитики неоднократно предупреждали, что находящийся под прессом санкций банковский сектор Афганистана испытывает трудности из-за ограниченного доступа к мировым финансовым системам, слабой ликвидности и снижения доверия инвесторов.
Отраслевые аналитики отмечают, что уход из Афганистане станет значительным стратегическим сдвигом для Bank Alfalah, который работал в этой стране несколько лет и в котором большинство акций принадлежит инвесторам из Абу-Даби. Происходящее демонстрирует уход иностранных банков с афганского рынка, отмечает Business Recorder.
По данным пресс-службы Bank Alfalah, предполагаемая сделка пока что остается на стадии изучения и не является обязывающим соглашением между двумя банками.
Она также будет зависеть от удовлетворительного завершения комплексной проверки, подписания окончательных соглашений, соблюдения всех применимых законов и получения всех необходимых разрешений от регуляторов и юридических органов как в Пакистане, так и в Афганистане.
Экономика Финансы Банки Мировая экономика АФГАНИСТАН ПАКИСТАН Абу-Даби
 
 
