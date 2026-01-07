https://1prime.ru/20260107/afganistan-866276134.html

Крупный пакистанский банк завершает деятельность в Афганистане, пишут СМИ

Крупный пакистанский банк завершает деятельность в Афганистане, пишут СМИ - 07.01.2026, ПРАЙМ

Крупный пакистанский банк завершает деятельность в Афганистане, пишут СМИ

Один из крупнейших коммерческих банков Пакистана - Bank Alfalah Limited - завершает свою деятельность в Афганистане, получив разрешения регуляторов на продаже... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T17:55+0300

2026-01-07T17:55+0300

2026-01-07T17:55+0300

экономика

финансы

банки

мировая экономика

афганистан

пакистан

абу-даби

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1d/865054581_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_c908c0834a0cdd71e15cc3b2cb462995.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших коммерческих банков Пакистана - Bank Alfalah Limited - завершает свою деятельность в Афганистане, получив разрешения регуляторов на продаже своих активов и сворачивание операций в этой стране, сообщила в среду ежедневная пакистанская финансовая газета Business Recorder. "Во вторник банк уведомил Пакистанскую фондовую биржу о получении принципиального согласия на этот шаг от Государственного банка Пакистана (SBP). Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank - DAB) также дал на это свое согласие", - говорится в сообщении. "Bank Alfalah сообщил, что ранее получил необязывающее предложение от (афганского коммерческого банка - ред.) Ghazanfar Bank о приобретении его афганских операций, и теперь позволит афганскому кредитору провести детальный анализ своего бизнеса", - добавляется там. Международные финансовые институты и аналитики неоднократно предупреждали, что находящийся под прессом санкций банковский сектор Афганистана испытывает трудности из-за ограниченного доступа к мировым финансовым системам, слабой ликвидности и снижения доверия инвесторов. Отраслевые аналитики отмечают, что уход из Афганистане станет значительным стратегическим сдвигом для Bank Alfalah, который работал в этой стране несколько лет и в котором большинство акций принадлежит инвесторам из Абу-Даби. Происходящее демонстрирует уход иностранных банков с афганского рынка, отмечает Business Recorder. По данным пресс-службы Bank Alfalah, предполагаемая сделка пока что остается на стадии изучения и не является обязывающим соглашением между двумя банками. Она также будет зависеть от удовлетворительного завершения комплексной проверки, подписания окончательных соглашений, соблюдения всех применимых законов и получения всех необходимых разрешений от регуляторов и юридических органов как в Пакистане, так и в Афганистане.

https://1prime.ru/20251213/minpromtorg-865505916.html

афганистан

пакистан

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, мировая экономика, афганистан, пакистан, абу-даби