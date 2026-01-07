Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на алюминий в мире достигли максимума с апреля 2022 года
Цены на алюминий в мире достигли максимума с апреля 2022 года
Цены на алюминий в мире достигли максимума с апреля 2022 года - 07.01.2026, ПРАЙМ
Цены на алюминий в мире достигли максимума с апреля 2022 года
Мировая цена на алюминий в декабре выросла до максимальных с весны 2022 года значений, следует из данных Всемирного банка. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T12:21+0300
2026-01-07T13:33+0300
экономика
всемирный банк
цены на алюминий
алюминий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864716572_0:61:3425:1988_1920x0_80_0_0_0f3997ae8f6ef525f380993f040e67dc.jpg
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена на алюминий в декабре выросла до максимальных с весны 2022 года значений, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, средняя цена на металл выросла на 2% по сравнению с ноябрем - до 2 875,53 доллара за тонну. Таким образом, показатель достиг максимального значения с апреля 2022 года, когда цена за тонну алюминия составляла 3 244,41 доллара.
https://1prime.ru/20251220/alyuminiy-865746496.html
всемирный банк, цены на алюминий, алюминий
Экономика, Всемирный банк, цены на алюминий, алюминий
12:21 07.01.2026 (обновлено: 13:33 07.01.2026)
 
Цены на алюминий в мире достигли максимума с апреля 2022 года

Всемирный банк: цена на алюминий в декабре выросла до максимума с весны 2022 года

© РИА Новости . Илья Наймушин
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном цехе
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном цехе - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена на алюминий в декабре выросла до максимальных с весны 2022 года значений, следует из данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, средняя цена на металл выросла на 2% по сравнению с ноябрем - до 2 875,53 доллара за тонну.
Таким образом, показатель достиг максимального значения с апреля 2022 года, когда цена за тонну алюминия составляла 3 244,41 доллара.
Сотрудник в литейном цехе алюминиевого завода - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Россия сократила экспорт алюминия в Китай до минимума за год
20 декабря 2025, 10:58
 
Экономика Всемирный банк цены на алюминий алюминий
 
 
