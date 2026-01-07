https://1prime.ru/20260107/alyuminiy-866270648.html
Цены на алюминий в мире достигли максимума с апреля 2022 года
Цены на алюминий в мире достигли максимума с апреля 2022 года
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Мировая цена на алюминий в декабре выросла до максимальных с весны 2022 года значений, следует из данных Всемирного банка. Согласно данным организации, средняя цена на металл выросла на 2% по сравнению с ноябрем - до 2 875,53 доллара за тонну. Таким образом, показатель достиг максимального значения с апреля 2022 года, когда цена за тонну алюминия составляла 3 244,41 доллара.
Россия сократила экспорт алюминия в Китай до минимума за год