Снежный коллапс не повлиял на работу порта Амстердама
Снежный коллапс не повлиял на работу порта Амстердама - 07.01.2026, ПРАЙМ
Снежный коллапс не повлиял на работу порта Амстердама
Снежный коллапс в Нидерландах не отразился на работе порта Амстердама, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Анья де Кивит. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T19:21+0300
2026-01-07T19:21+0300
2026-01-07T19:21+0300
бизнес
нидерланды
амстердам
роттердам
ГААГА, 7 янв - ПРАЙМ. Снежный коллапс в Нидерландах не отразился на работе порта Амстердама, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Анья де Кивит. "Снег не повлиял на нашу работу. Мы открыты и работаем в обычном режиме", - сказала представитель порта Амстердама. Несколько контейнерных терминалов в порту нидерландского Роттердама, крупнейшего порта в Европе, временно закрыты в среду или работают с меньшей интенсивностью из-за снегопада, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк. Железные дороги и аэропорты в Нидерландах из-за снегопада остаются парализованными на протяжении уже нескольких дней. Во вторник погодные условия привели к отмене более 600 рейсов в главном аэропорту страны "Схипхол" под Амстердамом. По сведениям телерадиокорпорации NOS, аэропорт также отменил 800 рейсов, запланированных на среду. Движение поездов на западе Нидерландов в среду почти полностью приостановлено. Кроме того, по данным агентства ANP, несколько супермаркетов в Нидерландах испытывают сложности с поставками свежих продуктов из-за снегопада, полки в ряде магазинов пустуют.
нидерланды
амстердам
роттердам
