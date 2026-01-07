https://1prime.ru/20260107/avia-866277261.html
Uzbekistan Airways отменила часть рейсов в Россию из-за тумана
Uzbekistan Airways отменила часть рейсов в Россию из-за тумана
ТАШКЕНТ, 7 янв - ПРАЙМ. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания Узбекистана, отменила в среду и четверг ряд рейсов в города России из-за тумана в аэропортах Андижана, Намангана, и Ферганы на востоке страны, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Во вторник сильный туман внёс корректировки в работу аэропортов в пяти городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане, Намангане, Ургенче и Нукусе, прибывающие рейсы перенаправляются в другие города республики и соседних стран. "В связи с продолжающимися неблагоприятными метеоусловиями в международных аэропортах городов Наманган, Фергана и Андижан, только 7 и 8 января 2026 года, Uzbekistan Airways вынуждено отменяет ряд рейсов", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале авиаперевозчика. По данным пресс-службы, отменены рейсы из Намангана в Иркутск и Уфу, из Андижана в Санкт-Петербург и из Ферганы в Красноярск. "Пассажиры отмененных рейсов имеют право на полный возврат стоимости авиабилета или перебронирование на любые последующие рейсы Uzbekistan Airways по тому же направлению или альтернативным маршрутом (Ташкент или другие города Ферганской долины) при наличии свободных мест", - добавили в пресс-службе.
