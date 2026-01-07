Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян - 07.01.2026
https://1prime.ru/20260107/bajden-866263730.html
Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян
Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян - 07.01.2026, ПРАЙМ
Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян
Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T05:19+0300
2026-01-07T05:26+0300
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид. "Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России", - сказала Рид, говоря о качестве, которое журналистка ценит в россиянах больше всего. Она отметила, что в США много говорят о расизме, но она не видит его в России, а также не видит в РФ классового неравенства, о котором часто говорят в Европе. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
05:19 07.01.2026 (обновлено: 05:26 07.01.2026)
 
Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян

Экс-помощница Байдена Рид назвала назвала главным качеством россиян сплоченность

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид.
"Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России", - сказала Рид, говоря о качестве, которое журналистка ценит в россиянах больше всего.
Она отметила, что в США много говорят о расизме, но она не видит его в России, а также не видит в РФ классового неравенства, о котором часто говорят в Европе.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
 
