https://1prime.ru/20260107/bajden-866263730.html

Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян

Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян - 07.01.2026, ПРАЙМ

Экс-помощница Байдена назвала главное качество русской культуры и россиян

Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид. | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T05:19+0300

2026-01-07T05:19+0300

2026-01-07T05:26+0300

общество

россия

бизнес

рф

сша

европа

владимир путин

rt

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866263730.jpg?1767752809

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Главное качество русской культуры и россиян - это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид. "Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России", - сказала Рид, говоря о качестве, которое журналистка ценит в россиянах больше всего. Она отметила, что в США много говорят о расизме, но она не видит его в России, а также не видит в РФ классового неравенства, о котором часто говорят в Европе. Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.

рф

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, бизнес, рф, сша, европа, владимир путин, rt