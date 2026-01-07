https://1prime.ru/20260107/bezhentsy-866283067.html

Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Владимиру Зеленскому остановить отток украинцев в Европу вызвал негативную реакцию в немецких политических кругах, пишет Berliner Zeitung."Подчеркивается, что канцлер не предложил конкретных шагов для сокращения масштабного притока украинских мужчин в Германию. Он не упомянул ни изменение иммиграционного статуса, ни ужесточение правил, ни сроки", — говорится в материале.По данным издания, такая позиция вызывает недоумение. Критики указывают, что Мерц ограничивается заявлениями в адрес Киева, не предпринимая последовательных действий внутри страны."Речь идет о "симуляции правительства": канцлер требует действий от других, но сам ничего не делает", — подытоживает автор.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.

