Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260107/bezhentsy-866283067.html
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии - 07.01.2026, ПРАЙМ
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии
Призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Владимиру Зеленскому остановить отток украинцев в Европу вызвал негативную реакцию в немецких политических кругах,... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T23:07+0300
2026-01-07T23:07+0300
мировая экономика
германия
украина
европа
общество
владимир зеленский
фридрих мерц
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fef539db003a1071fc0325aef949e2a.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Владимиру Зеленскому остановить отток украинцев в Европу вызвал негативную реакцию в немецких политических кругах, пишет Berliner Zeitung."Подчеркивается, что канцлер не предложил конкретных шагов для сокращения масштабного притока украинских мужчин в Германию. Он не упомянул ни изменение иммиграционного статуса, ни ужесточение правил, ни сроки", — говорится в материале.По данным издания, такая позиция вызывает недоумение. Критики указывают, что Мерц ограничивается заявлениями в адрес Киева, не предпринимая последовательных действий внутри страны."Речь идет о "симуляции правительства": канцлер требует действий от других, но сам ничего не делает", — подытоживает автор.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
https://1prime.ru/20260107/ukraina-866281161.html
https://1prime.ru/20260107/germaniya-866281007.html
германия
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae37adb7644bf77b25bff8228034e4c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, украина, европа, общество , владимир зеленский, фридрих мерц, всу
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Общество , Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ВСУ
23:07 07.01.2026
 
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало бурную реакцию в Германии

BZ: инициатива Мерца по украинским беженцам подверглась резкой критике

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Владимиру Зеленскому остановить отток украинцев в Европу вызвал негативную реакцию в немецких политических кругах, пишет Berliner Zeitung.
"Подчеркивается, что канцлер не предложил конкретных шагов для сокращения масштабного притока украинских мужчин в Германию. Он не упомянул ни изменение иммиграционного статуса, ни ужесточение правил, ни сроки", — говорится в материале.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
На Западе сделали тяжелое признание об Украине
22:39
По данным издания, такая позиция вызывает недоумение. Критики указывают, что Мерц ограничивается заявлениями в адрес Киева, не предпринимая последовательных действий внутри страны.
"Речь идет о "симуляции правительства": канцлер требует действий от других, но сам ничего не делает", — подытоживает автор.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Флаг Германии, Берлин
На Западе раскрыли, какой "удар" получила энергетика Германии от России
22:21
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАЕВРОПАОбществоВладимир ЗеленскийФридрих МерцВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала