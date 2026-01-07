https://1prime.ru/20260107/bilan-866262900.html

Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак

Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак

МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. Эстрадный певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, певец подал заявку в сентябре, а в январе этого года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Исключительное право Билана будет действовать до сентября 2035 года. Под этим товарным знаком можно будет осуществлять рекламную деятельность, управлять бизнесом, оказывать медицинские и ветеринарные услуги, давать советы по вопросам здоровья, оказывать услуги в области виноградарства, а также открыть ресторан под этим брендом.

