Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за российским танкером "Маринера" по мере его прохода рядом с Британскими островами, сообщает газета Times.
"Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном "Маринера" на его пути к северу Великобритании", - пишет издание.
Утверждается, что в направлении танкера вылетали самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Кроме того британский истребитель Eurofighter Typhoon был также замечен в направлении судна, после чего исчез из поля зрения общедоступных систем слежения.
Ранее в МИД России заявили РИА новости, что в Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера". Там уточнили, что в настоящее время российское судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права. При этом уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья российское судно "отделяют около 4 тысяч километров". Москва, как указали в министерстве, рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя.
