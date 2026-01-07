https://1prime.ru/20260107/britanija-866261310.html

Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ

Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ - 07.01.2026, ПРАЙМ

Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ

Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за российским танкером "Маринера" по мере его прохода рядом с Британскими островами, сообщает газета... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T00:45+0300

2026-01-07T00:45+0300

2026-01-07T00:45+0300

мировая экономика

франция

москва

ирландия

нато

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866261310.jpg?1767735914

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Патрульные самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за российским танкером "Маринера" по мере его прохода рядом с Британскими островами, сообщает газета Times. "Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном "Маринера" на его пути к северу Великобритании", - пишет издание. Утверждается, что в направлении танкера вылетали самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Кроме того британский истребитель Eurofighter Typhoon был также замечен в направлении судна, после чего исчез из поля зрения общедоступных систем слежения. Ранее в МИД России заявили РИА новости, что в Москве отслеживают аномальную ситуацию, которая сложилась вокруг российского нефтяного танкера "Маринера". Там уточнили, что в настоящее время российское судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права. При этом уже несколько дней за "Маринерой" следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья российское судно "отделяют около 4 тысяч километров". Москва, как указали в министерстве, рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя.

франция

москва

ирландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, москва, ирландия, нато, мид рф, мид