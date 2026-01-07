Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия вошла в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана - 07.01.2026
Россия вошла в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана
2026-01-07T12:03+0300
2026-01-07T13:26+0300
ТАШКЕНТ, 7 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-ноябре прошлого года увеличил экспорт чернослива в 1,63 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 38,9 тысячи тонн, а Россия, куда было поставлено 6 тысяч тонн, входит в тройку основных рынков сбыта этого сухофрукта, сообщает национальный статистический комитет республики. "В январе-ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал 38,9 тысячи тонн сушеной сливы в 43 зарубежные страны на сумму 55,3 миллиона долларов. Объем экспорта увеличился на 15 тысяч тонн, или 62,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте нацкомитета. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанского чернослива первое место занимает Китай – 21,6 тысячи тонн, или 55,5% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (6,2 тысячи тонн) и Россия (6 тысяч тонн). Узбекистан за эти одиннадцать месяцев также увеличил экспорт сушеных абрикосов (кураги) в 2,4 раза, до 23,9 тысячи тонн, или 45,8 миллиона долларов. Среди стран-импортеров здесь также лидирует Китай – 5,5 тысяч тонн. Россия занимает четвертое место – 1,8 тысячи тонн. В тройку основных рынков входят Казахстан (4,6 тысячи тонн) и Турция (4,1 тысяча тонн).
12:03 07.01.2026 (обновлено: 13:26 07.01.2026)
 
Россия вошла в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана

