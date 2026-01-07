https://1prime.ru/20260107/chernosliv-866270343.html

Россия вошла в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана

Россия вошла в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана - 07.01.2026, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку главных импортеров чернослива из Узбекистана

Узбекистан в январе-ноябре прошлого года увеличил экспорт чернослива в 1,63 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 38,9 тысячи тонн, а Россия, куда | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T12:03+0300

2026-01-07T12:03+0300

2026-01-07T13:26+0300

экономика

россия

узбекистан

китай

казахстан

импорт

экспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/07/866270188_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_ea6e063d033ba6f5770609cfa6b3fb14.jpg

ТАШКЕНТ, 7 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-ноябре прошлого года увеличил экспорт чернослива в 1,63 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 38,9 тысячи тонн, а Россия, куда было поставлено 6 тысяч тонн, входит в тройку основных рынков сбыта этого сухофрукта, сообщает национальный статистический комитет республики. "В январе-ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал 38,9 тысячи тонн сушеной сливы в 43 зарубежные страны на сумму 55,3 миллиона долларов. Объем экспорта увеличился на 15 тысяч тонн, или 62,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте нацкомитета. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанского чернослива первое место занимает Китай – 21,6 тысячи тонн, или 55,5% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (6,2 тысячи тонн) и Россия (6 тысяч тонн). Узбекистан за эти одиннадцать месяцев также увеличил экспорт сушеных абрикосов (кураги) в 2,4 раза, до 23,9 тысячи тонн, или 45,8 миллиона долларов. Среди стран-импортеров здесь также лидирует Китай – 5,5 тысяч тонн. Россия занимает четвертое место – 1,8 тысячи тонн. В тройку основных рынков входят Казахстан (4,6 тысячи тонн) и Турция (4,1 тысяча тонн).

узбекистан

китай

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, китай, казахстан, импорт, экспорт