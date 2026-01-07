Немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории превысил 25 тысяч пунктов

https://1prime.ru/20260107/dax--866269050.html
Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 25 тысяч пунктов, следует из данных торгов. | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 25 тысяч пунктов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.14 мск DAX растёт на 0,5% относительно предыдущего закрытия - до 25 017,13 пункта. А новый исторический максимум теперь - 25 038,13 пункта, достигнутый минутами ранее.
