Немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории превысил 25 тысяч пунктов - 07.01.2026
Немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории превысил 25 тысяч пунктов
Немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории превысил 25 тысяч пунктов - 07.01.2026, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории превысил 25 тысяч пунктов
Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 25 тысяч пунктов, следует из данных торгов. | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 25 тысяч пунктов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.14 мск DAX растёт на 0,5% относительно предыдущего закрытия - до 25 017,13 пункта. А новый исторический максимум теперь - 25 038,13 пункта, достигнутый минутами ранее.
11:17 07.01.2026 (обновлено: 11:18 07.01.2026)
 
Немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории превысил 25 тысяч пунктов

Немецкий фондовый индекс DAX впервые в истории поднялся до 25 038,13 пункта

Франкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
Франкфуртская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Wikimedia Commons/Dontworry
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 25 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.14 мск DAX растёт на 0,5% относительно предыдущего закрытия - до 25 017,13 пункта. А новый исторический максимум теперь - 25 038,13 пункта, достигнутый минутами ранее.
 
Заголовок открываемого материала