"Сохранить доход". Что идет на смену обычным вкладам в 2026 году - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Сохранить доход". Что идет на смену обычным вкладам в 2026 году
"Сохранить доход". Что идет на смену обычным вкладам в 2026 году - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Сохранить доход". Что идет на смену обычным вкладам в 2026 году
В эпоху снижения ставок многие ищут альтернативу обычным банковским вкладам. Как выбрать подходящий вариант, чтобы заработать без лишнего риска, рассказал... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T02:02+0300
2026-01-07T02:02+0300
финансы
банки
доход по вкладу
банковский вклад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889390_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_3aedd156072615da182446f2d559a836.png
МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. В эпоху снижения ставок многие ищут альтернативу обычным банковским вкладам. Как выбрать подходящий вариант, чтобы заработать без лишнего риска, рассказал агентству "Прайм" директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.Главный вариант с точки зрения доступности ликвидности – накопительный счет. Туда можно положить средства от продажи квартиры, машины или же инвестиционный капитал на тот период, пока вы находитесь в поиске более интересной инвестидеи. Снять его можно в любой момент, а процент будет ниже, чем на вкладе, но вполне приемлемый.Более профессиональный аналог - фонды денежного рынка. Они так же, как и накопительные счета, чутко реагируют на любые изменения денежно-кредитной политики, причём как реальные, так и ожидаемые. Ставки по ним нефиксированные и могут поменяться в любой момент.В условиях постепенного снижения ключевой ставки доходность накопительных счетов и фондов денежного рынка будет постепенно сокращаться, чутко реагируя на любое изменение ситуации. Однако они по-прежнему остаются наиболее подходящими инструментами, когда для вкладчика или инвестора ликвидность превыше всего.Если срок размещения денег точно известен, стоит рассмотреть два варианта: банковские вклады и удержание облигаций с фиксированным купоном до погашения. В обоих случаях мы имеем дело с прогнозируемой доходностью за конкретный период. Если у вкладов она обычно составляет 3,6 или 12 месяцев, то облигации более "долгие" инвестиции – на рынке можно подобрать варианты от 1 года до 15 лет."По поводу сроков есть лайфхак, который актуален при неустойчивой денежно-кредитной политике или же в том случае, если точный срок назвать сложно. В этом случае можно распределить капитал между продуктами разной срочности – получится некое усреднение ставки. На фондовом рынке инвесторы часто пользуются этим механизмом, но он применим и к вкладам", - советует Руслан Спинка.Работать с накопительными счетами можно, имея на руках практически любую сумму, в отличие от вкладов, которые, как правило, содержат нижний и верхний порог для вложений. Для вкладчиков с небольшими суммами интересны короткие вклады на 1-2 месяца по ставкам ниже рынка. Эта маркетинговая акция может принести неплохой доход, заключил эксперт.
02:02 07.01.2026
 
"Сохранить доход". Что идет на смену обычным вкладам в 2026 году

Эксперт Спинка объяснил, как выбрать альтернативу вкладам, чтобы сохранить доход

МОСКВА, 7 янв – ПРАЙМ. В эпоху снижения ставок многие ищут альтернативу обычным банковским вкладам. Как выбрать подходящий вариант, чтобы заработать без лишнего риска, рассказал агентству "Прайм" директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.
Главный вариант с точки зрения доступности ликвидности – накопительный счет. Туда можно положить средства от продажи квартиры, машины или же инвестиционный капитал на тот период, пока вы находитесь в поиске более интересной инвестидеи. Снять его можно в любой момент, а процент будет ниже, чем на вкладе, но вполне приемлемый.
Россиянам назвали альтернативу вкладам для долгосрочных накоплений
29 декабря 2025, 02:02
Более профессиональный аналог - фонды денежного рынка. Они так же, как и накопительные счета, чутко реагируют на любые изменения денежно-кредитной политики, причём как реальные, так и ожидаемые. Ставки по ним нефиксированные и могут поменяться в любой момент.
В условиях постепенного снижения ключевой ставки доходность накопительных счетов и фондов денежного рынка будет постепенно сокращаться, чутко реагируя на любое изменение ситуации. Однако они по-прежнему остаются наиболее подходящими инструментами, когда для вкладчика или инвестора ликвидность превыше всего.
Если срок размещения денег точно известен, стоит рассмотреть два варианта: банковские вклады и удержание облигаций с фиксированным купоном до погашения. В обоих случаях мы имеем дело с прогнозируемой доходностью за конкретный период. Если у вкладов она обычно составляет 3,6 или 12 месяцев, то облигации более "долгие" инвестиции – на рынке можно подобрать варианты от 1 года до 15 лет.
"По поводу сроков есть лайфхак, который актуален при неустойчивой денежно-кредитной политике или же в том случае, если точный срок назвать сложно. В этом случае можно распределить капитал между продуктами разной срочности – получится некое усреднение ставки. На фондовом рынке инвесторы часто пользуются этим механизмом, но он применим и к вкладам", - советует Руслан Спинка.
Работать с накопительными счетами можно, имея на руках практически любую сумму, в отличие от вкладов, которые, как правило, содержат нижний и верхний порог для вложений. Для вкладчиков с небольшими суммами интересны короткие вклады на 1-2 месяца по ставкам ниже рынка. Эта маркетинговая акция может принести неплохой доход, заключил эксперт.
 
Финансы Банки доход по вкладу банковский вклад
 
 
