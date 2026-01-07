Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа полностью восстановили - 07.01.2026
Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа полностью восстановили
Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа полностью восстановили - 07.01.2026, ПРАЙМ
Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа полностью восстановили
Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа после схода более 30 вагонов с углем в Амурской области полностью восстановлено, сообщает ЗабЖД. | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T06:40+0300
2026-01-07T06:41+0300
бизнес
россия
амурская область
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866265008.jpg?1767757283
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 янв - ПРАЙМ. Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа после схода более 30 вагонов с углем в Амурской области полностью восстановлено, сообщает ЗабЖД. В понедельник на перегоне Гудачи-Гонжа участка Сковородино-Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке приостановили. Задерживались пассажирские поезда. РЖД во вторник открыли движение по одному пути. "В 3.08 по московскому времени завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Гудачи-Гонжа в Амурской области", - говорится в сообщении. Железнодорожники восстановили около 800 метров пути, поврежденных из-за схода вагонов, а также электроснабжение контактной сети. В работах было задействовано порядка 400 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также специализированная техника других железнодорожных подразделений. Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования. РЖД приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика. Обо всех изменениях пассажиры информируются по смс, добавляют в ведомстве.
амурская область
бизнес, россия, амурская область, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Амурская область, РЖД
06:40 07.01.2026 (обновлено: 06:41 07.01.2026)
 
Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа полностью восстановили

Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа после схода вагонов с углем восстановили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 янв - ПРАЙМ. Движение поездов по перегону Гудачи-Гонжа после схода более 30 вагонов с углем в Амурской области полностью восстановлено, сообщает ЗабЖД.
В понедельник на перегоне Гудачи-Гонжа участка Сковородино-Белогорск Забайкальской железной дороги (Амурская область) сошли 35 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке приостановили. Задерживались пассажирские поезда. РЖД во вторник открыли движение по одному пути.
"В 3.08 по московскому времени завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Гудачи-Гонжа в Амурской области", - говорится в сообщении.
Железнодорожники восстановили около 800 метров пути, поврежденных из-за схода вагонов, а также электроснабжение контактной сети.
В работах было задействовано порядка 400 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также специализированная техника других железнодорожных подразделений.
Задержанные в результате схода пассажирские поезда отправлены по маршрутам следования.
РЖД приняты все необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика. Обо всех изменениях пассажиры информируются по смс, добавляют в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯАмурская областьРЖД
 
 
