Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лицом к лицу". На Западе раскрыли план прямого нападения НАТО на Россию - 07.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260107/evropa-866263049.html
"Лицом к лицу". На Западе раскрыли план прямого нападения НАТО на Россию
"Лицом к лицу". На Западе раскрыли план прямого нападения НАТО на Россию - 07.01.2026, ПРАЙМ
"Лицом к лицу". На Западе раскрыли план прямого нападения НАТО на Россию
Страны Европы планируют разместить на Украине натовские войска, но только при условии поддержки со стороны США, заявил британский дипломат в отставке Аластер... | 07.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-07T03:42+0300
2026-01-07T03:43+0300
политика
европа
нато
запад
россия
сша
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Страны Европы планируют разместить на Украине натовские войска, но только при условии поддержки со стороны США, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Европейцы хотят в случае прекращение огня оказаться по другую сторону этого перемирия — лицом к лицу с русскими. Они хотят разместить свои силы — силы НАТО — на Украине. Но они не сделают этого и не смогут сделать, пока США не дадут гарантии, что в случае, если у них возникнут проблемы, Америка вмешается и безоговорочно их поддержит", — отметил он.Крук также выразил сомнение в осуществимости этого плана, поскольку он, по его мнению, противоречит позиции Белого дома."США, конечно, не хотят давать эти гарантии. (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, вероятно, отказался бы, если бы его об этом попросили. Но в любом случае, когда в Европе легкомысленно говорят о гарантиях безопасности в формате пятой статьи Устава НАТО, именно это они имеют в виду как необходимое условие", — пояснил дипломат.В последние годы Россия постоянно фиксировала беспрецедентную активность НАТО рядом со своими западными рубежами. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессора. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равных условиях и при отказе Запада от курса на милитаризацию региона.
https://1prime.ru/20260106/frg-866256970.html
европа
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, нато, запад, россия, сша, мид
Политика, ЕВРОПА, НАТО, ЗАПАД, РОССИЯ, США, МИД
03:42 07.01.2026 (обновлено: 03:43 07.01.2026)
 
"Лицом к лицу". На Западе раскрыли план прямого нападения НАТО на Россию

Крук: Европа стремится при поддержке США разместить войска НАТО на Украине

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Страны Европы планируют разместить на Украине натовские войска, но только при условии поддержки со стороны США, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Европейцы хотят в случае прекращение огня оказаться по другую сторону этого перемирия — лицом к лицу с русскими. Они хотят разместить свои силы — силы НАТО — на Украине. Но они не сделают этого и не смогут сделать, пока США не дадут гарантии, что в случае, если у них возникнут проблемы, Америка вмешается и безоговорочно их поддержит", — отметил он.
Крук также выразил сомнение в осуществимости этого плана, поскольку он, по его мнению, противоречит позиции Белого дома.
"США, конечно, не хотят давать эти гарантии. (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, вероятно, отказался бы, если бы его об этом попросили. Но в любом случае, когда в Европе легкомысленно говорят о гарантиях безопасности в формате пятой статьи Устава НАТО, именно это они имеют в виду как необходимое условие", — пояснил дипломат.
В последние годы Россия постоянно фиксировала беспрецедентную активность НАТО рядом со своими западными рубежами. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессора. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равных условиях и при отказе Запада от курса на милитаризацию региона.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
В Германии назвали условия отправки немецких военных на Украину
Вчера, 20:02
 
ПолитикаЕВРОПАНАТОЗАПАДРОССИЯСШАМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала