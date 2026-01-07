https://1prime.ru/20260107/evropa-866263049.html

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Страны Европы планируют разместить на Украине натовские войска, но только при условии поддержки со стороны США, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Европейцы хотят в случае прекращение огня оказаться по другую сторону этого перемирия — лицом к лицу с русскими. Они хотят разместить свои силы — силы НАТО — на Украине. Но они не сделают этого и не смогут сделать, пока США не дадут гарантии, что в случае, если у них возникнут проблемы, Америка вмешается и безоговорочно их поддержит", — отметил он.Крук также выразил сомнение в осуществимости этого плана, поскольку он, по его мнению, противоречит позиции Белого дома."США, конечно, не хотят давать эти гарантии. (Президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп, вероятно, отказался бы, если бы его об этом попросили. Но в любом случае, когда в Европе легкомысленно говорят о гарантиях безопасности в формате пятой статьи Устава НАТО, именно это они имеют в виду как необходимое условие", — пояснил дипломат.В последние годы Россия постоянно фиксировала беспрецедентную активность НАТО рядом со своими западными рубежами. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания агрессора. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли о готовности к диалогу с НАТО, но только на равных условиях и при отказе Запада от курса на милитаризацию региона.

