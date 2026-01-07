https://1prime.ru/20260107/evropa-866264488.html

"Украина победит". В США разгласили новую стратегию Запада

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Украину могут объявить победительницей в конфликте, независимо от реального состояния дел, но проигравшей стороной в любом случае останется Европа, заявил профессор политологии Николай Петро из Университета Род-Айленда в эфире YouTube-канала."Трамп утверждает, что в США должно измениться восприятие России для установления новых отношений. <…> Все это логично. Но проблема — в Европе. Она выступает разрушителем, к собственному ущербу. Я не вижу никакого выхода, даже если Украина победит каким-то образом или проявит непокорность. <…> Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт", — подчеркнул он.Согласно данным Минобороны, российские вооруженные силы за последние сутки улучшили свое тактическое положение, нанесли ущерб подразделениям ВСУ, заняли более выгодные позиции и продолжили углубляться вглубь обороны противника. Потери Вооруженных сил Украины составили около 1290 военных.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, поскольку возможности для автономного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступления российских войск. По его мнению, дальнейшее затягивание конфликта для Киева не имеет смысла и несет угрозу.

