"Украина победит". В США разгласили новую стратегию Запада - 07.01.2026
Политика
"Украина победит". В США разгласили новую стратегию Запада
Украину могут объявить победительницей в конфликте, независимо от реального состояния дел, но проигравшей стороной в любом случае останется Европа, заявил... | 07.01.2026
2026-01-07T06:22+0300
2026-01-07T06:22+0300
политика
европа
украина
киев
всу
дмитрий песков
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Украину могут объявить победительницей в конфликте, независимо от реального состояния дел, но проигравшей стороной в любом случае останется Европа, заявил профессор политологии Николай Петро из Университета Род-Айленда в эфире YouTube-канала."Трамп утверждает, что в США должно измениться восприятие России для установления новых отношений. &lt;…&gt; Все это логично. Но проблема — в Европе. Она выступает разрушителем, к собственному ущербу. Я не вижу никакого выхода, даже если Украина победит каким-то образом или проявит непокорность. &lt;…&gt; Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт", — подчеркнул он.Согласно данным Минобороны, российские вооруженные силы за последние сутки улучшили свое тактическое положение, нанесли ущерб подразделениям ВСУ, заняли более выгодные позиции и продолжили углубляться вглубь обороны противника. Потери Вооруженных сил Украины составили около 1290 военных.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, поскольку возможности для автономного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступления российских войск. По его мнению, дальнейшее затягивание конфликта для Киева не имеет смысла и несет угрозу.
европа
украина
киев
европа, украина, киев, всу, дмитрий песков
Политика, ЕВРОПА, УКРАИНА, Киев, ВСУ, Дмитрий Песков
06:22 07.01.2026
 
"Украина победит". В США разгласили новую стратегию Запада

Петро: даже если Украине припишут победу, проигравшей останется Европа

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Украину могут объявить победительницей в конфликте, независимо от реального состояния дел, но проигравшей стороной в любом случае останется Европа, заявил профессор политологии Николай Петро из Университета Род-Айленда в эфире YouTube-канала.
"Трамп утверждает, что в США должно измениться восприятие России для установления новых отношений. <…> Все это логично. Но проблема — в Европе. Она выступает разрушителем, к собственному ущербу. Я не вижу никакого выхода, даже если Украина победит каким-то образом или проявит непокорность. <…> Если нарратив о победе Украины в этом конфликте станет общепринятым в Европе, весь мир все равно будет считать проигравшей Европу, поскольку она не смогла предотвратить конфликт", — подчеркнул он.
Согласно данным Минобороны, российские вооруженные силы за последние сутки улучшили свое тактическое положение, нанесли ущерб подразделениям ВСУ, заняли более выгодные позиции и продолжили углубляться вглубь обороны противника. Потери Вооруженных сил Украины составили около 1290 военных.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Киев должен принять решение и приступить к переговорам, поскольку возможности для автономного принятия решений Украиной уменьшаются из-за наступления российских войск. По его мнению, дальнейшее затягивание конфликта для Киева не имеет смысла и несет угрозу.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Мерц не исключил размещения военных сил на территории НАТО возле Украины
Вчера, 22:57
 
Политика ЕВРОПА УКРАИНА Киев ВСУ Дмитрий Песков
 
 
