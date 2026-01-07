На Западе раскрыли, какой "удар" получила энергетика Германии от России
The Telegraph: энергетика Германии стала уязвимой и ненадежной из-за разрыва с Россией
© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. После разрыва отношений с Россией энергетический сектор Германии стал ненадежным и подверженным уязвимостям, сообщает The Telegraph.
"Немецкая энергетика не только подорожала, но и стала ненадежной и к тому же уязвимой для диверсий. Чтобы окончательно устранить все последствия многолетней зависимости от России, потребуется немало времени и гораздо больше политической воли, чем есть у Берлина", — говорится в материале.
"Похмелье от размолвки с Россией усугубляет дороговизна и нестабильность спешно налаженного энергоснабжения. Третья по величине экономика в мире импортирует целых 70% потребляемой энергии. Берлин попросту не в том положении, чтобы выторговывать себе низкие цены. Немецкие потребители платят за электроэнергию по одному из высочайших тарифов в мире", — резюмируется в статье.
Страны Евросоюза в начале декабря достигли предварительного соглашения об отказе от импорта газа из России: полный запрет на закупку сжиженного природного газа вступит в силу в конце 2026 года, а трубопроводного — осенью 2027-го. Согласно подсчетам агентства, при полном прекращении поставок российского газа Евросоюз лишится более 17 процентов импорта.
Кроме того, компании, которые нарушат предстоящий запрет, могут столкнуться с штрафами, составляющими не менее 40 миллионов евро, 3,5 процента мирового оборота или 300 процентов предполагаемой выручки от сделки.
Москва неоднократно заявляла, что Запад совершил значительную ошибку, отказавшись от приобретения энергоресурсов у России: вследствие этого он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку поставки будут осуществляться, но уже через посредников.