В Иерусалиме автобус наехал на протестующих

2026-01-07T00:36+0300

общество

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - ПРАЙМ. Один человек погиб и несколько пострадали в результате наезда автобуса на ультраортодоксальных протестующих в Иерусалиме, которые протестовали против законопроекта о призыве в армию, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA). Это уже второй случай гибели молодого человека из ультраортодоксальной среды на митингах против призыва в армию за последние месяцы в Израиле. "В районе Иерусалима на горячую линию поступило сообщение о четырех пешеходах, пострадавших под колесами автобуса на улице Шамгар. После спасательных работ медики MDA констатировали смерть молодого человека в возрасте около 18 лет с тяжелыми множественными травмами и оказали медицинскую помощь, и направили в больницу трех пострадавших с незначительными травмами", - говорится в сообщении пресс-службы MDA. Трагедия попала в объективы очевидцев. На кадрах видно, как автобус продолжает движение с держащимся за днище активистом. Полиция Израиля сообщила, что протестующие в ходе демонстрации нарушали общественный порядок, представляли угрозу для сил правопорядка и блокировали движение транспорта. "Первоначальное расследование в отношении водителя показало, что он подвергся нападению со стороны участников беспорядков, после чего и произошел этот трагический инцидент. Водитель автобуса был арестован полицией и доставлен на допрос для выяснения обстоятельств инцидента", - сообщили в пресс-службе полиции. По данным портала Ynet, порядка 10 тысяч ультраортодоксов принимали участие в акции протеста на фоне того, что поддерживаемый правительством законопроект о предоставлении широких послаблений при призыве в армию ультраортодоксов застопорился в парламентском комитете по иностранным делам и обороне. Ультраортодоксальные евреи, учащиеся в религиозных учебных заведениях, были десятилетиями освобождены от службы в армии Израиля. Лишь в 2017 году верховный суд страны счел такое положение вещей нарушающим равенство других граждан и отменил соответствующий закон. С тех пор правительство Израиля добивалось регулярных отсрочек уравнения ультраортодоксов с обычными гражданами в распределении общественного бремени. Проблема призыва еврейской религиозной молодежи в армию стала особенно актуальной на фоне продолжавшейся два года войны в секторе Газа и активных боевых действий Израиля на других фронтах, которые происходили в течение этого времени. В июле 2024 года бывший в то время министром обороны Израиля Йоав Галант выступил за расширение масштаба призыва в армию и распространение его на ультраортодоксальных евреев. В ультрарелигиозных кругах Израиля при этом убеждены, что посредством изучения священных текстов ультраортодоксы разделяют общественное бремя и вносят весомый вклад в обеспечение нерушимости и стабильности еврейского государства.

общество , израиль, газа