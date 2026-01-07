Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы крупнейшие импортеры игристого вина
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Крупнейшими мировыми импортерами игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, Россия же в этом списке заняла седьмое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade. США, ставшие лидером по импорту игристого вина по итогам января-сентября 2025 года, приобрели его на 1,04 миллиарда долларов. Далее расположилась Великобритания с 847,7 миллиона долларов. Замкнула тройку Япония с импортом в 528,1 миллиона долларов. Также в число главных любителей шампанского вошел ряд стран Европы. Германия за девять месяцев прошлого года импортировала этого напитка на 352,2 миллиона долларов, Бельгия - на 266,9 миллиона, Италия - на 204,1 миллиона. Россия расположилась на седьмом месте: согласно расчетам РИА Новости, ее импорт по итогам января-сентября достиг более чем 189,4 миллиона долларов. Замкнули десятку Швейцария (172,3 миллиона), Швеция (161,1 миллиона) и Австралия (156,5 миллиона). Также в топ-15 крупнейших мировых импортеров "игристого" вошли Франция (140,6 миллиона долларов), Нидерланды (135,8 миллиона), Канада (135,7 миллиона), Испания (110,3 миллиона) и Австрия (87,7 миллиона).
06:28 07.01.2026
 
Названы крупнейшие импортеры игристого вина

Россия заняла седьмое место в списке крупнейших импортеров игристого вина

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Крупнейшими мировыми импортерами игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, Россия же в этом списке заняла седьмое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных и данных платформы ООН Comtrade.
США, ставшие лидером по импорту игристого вина по итогам января-сентября 2025 года, приобрели его на 1,04 миллиарда долларов. Далее расположилась Великобритания с 847,7 миллиона долларов. Замкнула тройку Япония с импортом в 528,1 миллиона долларов.
Также в число главных любителей шампанского вошел ряд стран Европы. Германия за девять месяцев прошлого года импортировала этого напитка на 352,2 миллиона долларов, Бельгия - на 266,9 миллиона, Италия - на 204,1 миллиона.
Россия расположилась на седьмом месте: согласно расчетам РИА Новости, ее импорт по итогам января-сентября достиг более чем 189,4 миллиона долларов. Замкнули десятку Швейцария (172,3 миллиона), Швеция (161,1 миллиона) и Австралия (156,5 миллиона).
Также в топ-15 крупнейших мировых импортеров "игристого" вошли Франция (140,6 миллиона долларов), Нидерланды (135,8 миллиона), Канада (135,7 миллиона), Испания (110,3 миллиона) и Австрия (87,7 миллиона).
 
