https://1prime.ru/20260107/inflyatsiya-866266017.html

Инфляция в еврозоне замедлилась до целевого уровня ЕЦБ, считают аналитики

Инфляция в еврозоне замедлилась до целевого уровня ЕЦБ, считают аналитики - 07.01.2026, ПРАЙМ

Инфляция в еврозоне замедлилась до целевого уровня ЕЦБ, считают аналитики

Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого... | 07.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-07T08:13+0300

2026-01-07T08:13+0300

2026-01-07T08:13+0300

экономика

мировая экономика

сша

германия

евростат

инфляция

ецб

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/51/841265130_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_41fde6b0d95a85bea8abf50483893214.jpg

МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого уровня Европейского центробанка (ЕЦБ), полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 7 января, в 13.00 мск. В 11.55 по мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики считают, что показатель в декабре остался на уровне ноября в 6,3%. В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях страны в декабре выросло на 45 тысяч. В 18.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует свою макростатистику. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг Штатов в декабре опустился до 52,3% с уровня ноября в 52,6%. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю. За неделю по 26 декабря показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей - до 422,9 миллиона.

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, германия, евростат, инфляция, ецб