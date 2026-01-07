https://1prime.ru/20260107/inflyatsiya-866266017.html
Инфляция в еврозоне замедлилась до целевого уровня ЕЦБ, считают аналитики
07.01.2026, ПРАЙМ
Инфляция в еврозоне замедлилась до целевого уровня ЕЦБ, считают аналитики
Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого... | 07.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого уровня Европейского центробанка (ЕЦБ), полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 7 января, в 13.00 мск. В 11.55 по мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики считают, что показатель в декабре остался на уровне ноября в 6,3%. В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях страны в декабре выросло на 45 тысяч. В 18.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует свою макростатистику. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг Штатов в декабре опустился до 52,3% с уровня ноября в 52,6%. В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю. За неделю по 26 декабря показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей - до 422,9 миллиона.
МОСКВА, 7 янв - ПРАЙМ. Инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам прошедшего года чуть замедлилась - до 2% с уровня месяцем ранее в 2,1%, тем самым достигнув целевого уровня Европейского центробанка (ЕЦБ), полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат
в среду, 7 января, в 13.00 мск.
В 11.55 по мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии
опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики считают, что показатель в декабре остался на уровне ноября в 6,3%.
В 16.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о занятости в США
. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях страны в декабре выросло на 45 тысяч.
В 18.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует свою макростатистику. По прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в сфере услуг Штатов в декабре опустился до 52,3% с уровня ноября в 52,6%.
В 18.30 мск минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю. За неделю по 26 декабря показатель снизился на 1,9 миллиона баррелей - до 422,9 миллиона.